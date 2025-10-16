Подопечные Сергея Реброва смогли победить в обоих поединках и сейчас занимают второе место в своей группе. О перспективах сборной Украины попасть на мировое первенство высказался именитый тренер Юрий Вернидуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Вернидуб о сборной Украины?

Опытный украинский специалист рассказал, понравилось ли ему выступление "сине-желтых" в октябрьских матчах. Он заявил, что на первом месте стоял результат и главное, что команда смогла его получить.

"В данной ситуации качество игры отходит на второй план. Главное, что в двух матчах был добыт максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хороший настрой, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира. Дадут ли победы над Исландией и Азербайджаном уверенности нашей команде после шквала критики? Безусловно.

Как оказывается, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу ей на Мундиаль. К тому же после возвращения в сборную великолепную игру продемонстрировал Руслан Малиновский, который в двух прошлых поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника Дженоа. Молодец", – сказал Вернидуб.

Также специалист сделал прогноз на итоговое место сборной Украины в нынешнем отборочном турнире. Он настроен оптимистично и считает, что подопечные Реброва смогут пробиться в плей-офф.

Конечно, хочется, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, а это гарантирует второе место. Не стоит забывать, что мы живем в состоянии войны. Наша сборная, как и клубы, не имеют возможности играть международные поединки на своем поле, а это дает неплохое преимущество соперникам. Поэтому, думаю, путевку на ЧМ придется добывать через стыковые матчи. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все получилось,

– подытожил Вернидуб.

Отметим, что ранее в комментарии в комментарии Трибуне Юрий Вернидуб раскритиковал сборную Украины за игру на удержание результата против Азербайджана. По его мнению, таких соперников надо побеждать спокойнее.

"Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко, когда ты этого достигаешь. Также это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим надо работать, чтобы не допускать этого", – заявил специалист.

