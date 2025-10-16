Підопічні Сергія Реброва змогли перемогти в обох поєдинках і наразі посідають друге місце у своїй групі. Про перспективи збірної України потрапити на світову першість висловився іменитий тренер Юрій Вернидуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Вернидуб про збірну України?

Досвідчений український спеціаліст розповів, чи сподобався йому виступ "синьо-жовтих" у жовтневих матчах. Він заявив, що на першому місці стояв результат і головне, що команда змогла його здобути.

"У даній ситуації якість гри відходить на другий план. Головне, що у двох матчах було здобуто максимальний результат, який, як то кажуть, повернув нашу команду в гру. Тепер важливо в листопаді продемонструвати хороший настрій, щоб мати можливість пробитися на чемпіонат світу. Чи дадуть перемоги над Ісландією та Азербайджаном впевненості нашій команді після шквалу критики? Безумовно.

Як виявляється, критика дала свій результат. Добре, що команда швидко відреагувала, оскільки будь-яка втрата очок закрила б дорогу їй на Мундіаль. До того ж після повернення до збірної чудову гру продемонстрував Руслан Малиновський, який у двох минулих поєдинках був справжнім лідером команди. З семи м'ячів – три на рахунку півзахисника Дженоа. Молодець", – сказав Вернидуб.

Також фахівець зробив прогноз на підсумкове місце збірної України в нинішньому відбірному турнірі. Він налаштований оптимістично та вважає, що підопічні Реброва зможуть пробитися у плейоф.

Звичайно, хочеться, щоб ми посіли перше місце, але в нашій групі є Франція, у якої календар матчів, що залишилися, трохи легший і є гандикап в очках. Упевнений в одному, що збірна України зможе обіграти Ісландію, а це гарантує друге місце. Не варто забувати, що ми живемо в стані війни. Наша збірна, як і клуби, не мають можливості грати міжнародні поєдинки на своєму полі, а це дає непогану перевагу суперникам. Тому, думаю, путівку на ЧС доведеться здобувати через стикові матчі. Я дуже хочу, щоб у Сергія Реброва зі своїми підопічними все вийшло,

– підсумував Вернидуб.

Зазначимо, що раніше в коментарі Трибуні Юрій Вернидуб розкритикував збірну України за гру на утримання результату проти Азербайджану. На його думку, таких суперників треба перемагати спокійніше.

"Для мене це нездорова ситуація. Бо якщо ти починаєш зберігати результат, дуже рідко, коли ти цього досягаєш. Також це було й у грі в Азербайджані. Тому над цим треба працювати, щоб не допускати цього", – заявив фахівець.

