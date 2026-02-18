Почему россиянка несла табличку Украины на Олимпиаде: Киев требует объяснений от МОК

В МИД Украины отреагировали на инцидент с россиянкой Анастасией Кучеровой, которая несла табличку украинской сборной во время открытия Олимпиады-2026. В ведомстве дали оценку скандальной ситуации и объяснили позицию Украины.

Представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга назвал инцидент нарушением базовых принципов международного спорта. Он призвал Международный олимпийский комитет расследовать эту ситуацию, сообщает 24 канал.

Смотрите также Выглядит как издевательство: табличку Украины на Олимпиаде-2026 несла россиянка

Как в МИД прокомментировали скандал на Олимпиаде?

Представитель МИД назвал решением МОК поручить россиянке нести табличку сборной Украины "отвратительным" и таким, что "выходит за пределы любой человеческой морали и принципов".

Он добавил, что не может представить, как такое решение было одобрено, и отметил необходимость внутреннего расследования в рамках МОК, чтобы выяснить, кто это позволил.

Тихий подчеркнул, что в международном спорте обычно избегают прямых контактов между странами, которые находятся в состоянии войны.

Он также сказал, что допуск россиянки к сопровождению украинской команды нарушает дух Олимпийской хартии.

Какая позиция у Тихого относительно допущения россиян и белорусов на Паралимпиаду?

Тихий отметил, что, к сожалению, это не единственный позор от международных спортивных институтов в последнее время.

Украинская сторона обеспокоена подобными случаями и активно противодействует попыткам "отбелить" российские военные преступления через спорт, напомнив о решении разрешить отдельным спортсменам выступать под российским флагом

Министр уже поручил нашим послам обратиться к представителям стран, которые могут принять участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр, с призывом воздержаться от участия и бойкотировать ее. Ведь допустить, чтобы флаг, под которым за последние годы было совершено 185 000 военных преступлений, развевался на Паралимпийских играх, – это позор. Тем более, что среди членов паралимпийской сборной Украины есть ветераны и люди, которые непосредственно стали жертвами российской агрессии,

– сказал Георгий Тихий.

Что известно о допуске России и Беларуси к Олимпиаде-2026?