Матвей Сафонов отреагировал на позицию Ильи Забарного относительно его родины. Он решил проигнорировать слова игрока сборной Украины.

Этим летом защитник сборной Украины Илья Забарный стал игроком ПСЖ. Это вызвало немало споров у фанатов, ведь в клубе играет вратарь из России Матвей Сафонов. В конце концов были опасения относительно возможного конфликта в команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Napoli Magazine.

Что сказал Сафонов о Забарном?

Сам же Забарный высказался насчет игры в одной команде с россиянином. В своей речи Илья отметил, что его с Сафоновым связывает только тренировочный процесс, а сам он не общается с россиянами и поддерживает бойкот представителей страны-террористки.

В свою очередь российский вратарь отреагировал на эту реплику украинца. Сафонов отметил, что он не думает о словах Забарного, а также не собирается уходить из ПСЖ.

Я не знаю, что вы хотите от меня услышать о его словах. Я просто сосредоточен на том, чтобы выкладываться на поле на полную. Хочу показывать клубу, что они могут мне доверять. От чтения определенных новостей мне было тревожно, но меня это не касается. Я не намерен покидать ПСЖ,

– отметил Сафонов.

Отметим, что Забарный стал одним из самых дорогих приобретений в истории ПСЖ. Футболист Борнмута обошелся французам в 63 миллиона евро. Часть из этих денег получит Динамо.

Что между Сафоновым и Забарным: Ходили слухи, что Забарный перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.

Матвей же остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения относительно отношений между игроками.

К слову, сначала Сафонов отказался комментировать сотрудничество с Забарным, но теперь ответил на его мнение.

Украинец уже сыграл два матча за ПСЖ в сезоне 2025-2026, тогда как россиянин – ни одного.

Парижская команда лидирует в чемпионате Франции, выиграв все три матча на старте.



