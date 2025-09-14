Матвій Сафонов відреагував на позицію Іллі Забарного щодо його батьківщини. Він вирішив проігнорувати слова гравця збірної України.

Цього літа захисник збірної України Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Це викликало чимало суперечок у фанатів, адже у клубі грає воротар з Росії Матвій Сафонов. Зрештою були побоювання щодо можливого конфлікту в команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Napoli Magazine.

Що сказав Сафонов про Забарного?

Сам же Забарний висловився щодо гри в одній команді з росіянином. У свої промові Ілля наголосив, що його з Сафоновим пов'язує лише тренувальний процес, а сам він не спілкується з росіянами та підтримує бойкот представників країни-терористки.

У свою чергу російський воротар відреагував на цю репліку українця. Сафонов зазначив, що він не думає про слова Забарного, а також не збирається йти з ПСЖ.

Я не знаю, що ви хочете від мене почути про його слова. Я просто зосереджений на тому, щоб викладатися на полі на повну. Хочу показувати клубу, що вони можуть мені довіряти. Від читання певних новин мені було тривожно, але мене це не стосується. Я не маю намір залишати ПСЖ,

– зазначив Сафонов.

Зазначимо, що Забарний став одним з найдорожчих придбань в історії ПСЖ. Футболіст Борнмута обійшовся французам у 63 мільйони євро. Частину з цих грошей отримає Динамо.

Що між Сафоновим та Забарним: Ходили чутки, що Забарний перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.

Матвій же залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо відносин між гравцями.

До слова, спершу Сафонов відмовився коментувати співпрацю із Забарним, але тепер відповів на його думку.

Українець вже відіграв два матчі за ПСЖ у сезоні 2025-2026, тоді як росіянин – жодного.

Паризька команда лідирує в чемпіонаті Франції, вигравши усі три матчі на старті.



