Российский футбол мечтает о возвращении к международным соревнованиям еще до завершения войны в Украине. Более того, многие ассоциации из УЕФА готовы поддержать страну-террористку.

Российский футбол продолжает пытаться выйти из изоляции, в которую попал с началом полномасштабной войны в Украине. Очередная такая попытка была осуществлена на исполкоме УЕФА, сообщает 24 Канал.

Кто поддерживает Россию?

Заседание состоялось 11 сентября в албанской Тиране. Как пишут российские пропагандисты, одной из тем исполкома было возможное возвращение команд из России к международным соревнованиям.

УЕФА снова предпринял попытки снятия санкций со страны-террористки. На этот раз скандинавские страны неожиданно стали на сторону России, поддержав возвращение детских и женских команд из России к международным соревнованиям.

Эту идею также поддержали балканские страны, а также Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Однако, к счастью, сторонников дисквалификации россиян было все же больше.

Категорически против любого восстановления прав команд из России выступили Украина и ее союзники. Речь о Польше, Германии, Великобритании, странах Балтии, Нидерландах, Бельгии и Дании.

Более того, несколько из этих стран даже подняли вопрос исключения страны-террористки из УЕФА. Они считают, что России целесообразнее было бы играть в азиатской конфедерации.

Кроме этого, в УЕФА даже обсудили возможное увеличение финансирования на проведение чемпионата и Кубка России. В конце концов принятие окончательного решения перенесли на следующий исполком – 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

Что известно о санкциях против России в футболе: