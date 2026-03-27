Ребров уйдет в отставку: СМИ назвали двух кандидатов на должность тренера сборной Украины

После матча со Швецией не утихают разговоры, дискуссии и размышления относительно будущего Сергея Реброва в сборной Украины. На этот раз уже появились возможные варианты его замены.

По информации Sport.ua, товарищеский матч против Албании 31 марта будет последним для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Тренер не планирует продлевать контракт с УАФ.

Что известно о будущем Реброва в сборной?

Причина возможной отставки провал в плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года, где "сине-желтые" проиграли сборной Швеции со счетом 1:3 и не смогли пробиться в финальный турнир.

В связи с этим УАФ уже рассматривает потенциальных преемников. Среди главных кандидатов – двое тренеров:

Унаи Мельгоса – нынешний наставник молодежной сборной Украины (U-21), который работал со сборными юношеского уровня и был частью тренерского штаба Реброва.

Руслан Ротань – опытный украинский специалист, который тренировал олимпийскую сборную Украины (U-23) и сейчас работает в клубе Полесье.

Что говорил Ребров и Шевченко о возможной отставке?

Шевченко отметил, что после товарищеского матча с Албанией команда проведет детальный анализ проведет детальный анализ отборочного цикла, после чего примут решение о дальнейших кадровых шагах.

Сам Ребров подтвердил, что его контракт со сборной действует еще два месяца, и пока предложений о продлении соглашения он не получил.

