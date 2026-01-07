Шуба за миллион: жена Усика вызвала скандал дорогой одеждой
- Жена Александра Усика Екатерина вызвала скандал, показав в соцсетях шубу из натурального меха, которая стоит более миллиона гривен.
- Александр Усик является самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, с доходом около 100 миллионов долларов.
Во время празднования Нового года жена боксера Александра Усика Екатерина показала в соцсетях наряд, сделанный из натурального меха. У подписчиков возникли вопросы относительно этичности таких фотографий.
Семья Усиков встретила праздники в Буковеле вместе с детьми. Вместо обсуждения семейного уюта, окружающего чемпиона мира по боксу, все внимание было приковано к инстаграм-странице Екатерины из-за чрезвычайно дорогой шубы, пишет 24 Канал.
Почему возник скандал относительно жены Усика?
Пользователи сети быстро выяснили, что меховой наряд жены спортсмена стоит бешеных денег: в брендовом онлайн-магазине такую шубу из шиншиллы можно приобрести за 1 миллион 142 тысяч гривен.
Екатерина Усик в шубе за более чем миллион гривен / фото с инстаграма Екатерины Усик
Кроме нареканий, что столь дорогая вещь не уместна во время войны в Украине, подписчики также поставили под сомнение гуманность приобретения шубы, на изготовление которой нужен мех 150 – 200 животных.
Сколько зарабатывает Александр Усик?
Звучали и противоположные мнения: мол, Александр Усик является с огромным отрывом самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, поэтому может позволить роскошь для своей семьи – особенно на фоне активной благотворительной деятельности.
Согласно данным Forbes, украинец занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге атлетов с наибольшими заработками. Эксперты насчитали у него около 100 миллионов долларов гонораров за поединки и еще 1 миллион, заработанный рекламными контрактами и другой деятельностью вне ринга.
Что будет делать Усик в 2026 году?
- Наиболее вероятным следующим соперником украинца станет американец Деонтей Уайлдер. Команды боксеров уже ведут переговоры о проведении боя весной 2026 года.
- Усик планирует выйти на профи-ринг еще 2-3 раза, после чего завершит карьеру.
- Украинец не рассматривает для себя участие в политике и отрицает намерение баллотироваться в президенты.