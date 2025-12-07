Шумахер до сих пор лучший: Ферстаппен не смог побить вечный рекорд легенды Формулы-1

Пилот Ред Булл выиграл восьмой гран-при в 2025 году. По этому показателю Ферстаппен стал лучшим в текущем сезоне.

У конкурентов нидерландца Ландо Норриса и Оскара Пиастри по семь побед в 2025 году. Впрочем этого не хватило для достижения цели Ферстаппеном, сообщает 24 Канал.

По теме Ферстаппен выиграл гран-при Абу-Даби, но проиграл сезон: результаты финального этапа сезона Ф-1

Кто стал чемпионом Формулы-1?

Поскольку Норрис финишировал третьим, это гарантировало ему чемпионство. Британец всего на два балла обошел Макса и выиграл свой дебютный титул в карьере.

А вот Ферстаппен упустил возможность войти в историю "королевских гонок" и не смог повторить извечный рекорд. Макс был чемпионом с 2021 по 2024 годы и мог в пятый раз подряд получить титул.

Такое достижение в Формуле-1 достигал только легендарный Михаэль Шумахер. "Красный Барон" был лучшим в течение 2000 – 2004 годов, поэтому после завершения серии Макса он останется единоличным рекордсменом.

Рекордные серии чемпионств подряд:

ГОНЩИК СЕРИЯ ГОДЫ Михаэль Шумахер 5 2000 – 2004 Хуан-Мануэль Фанхио 4 1954 – 1957 Себастьян Феттель 4 2017 – 2020 Макс Ферстаппен 4 2021 – 2024

Также в шаге от рекорда Шумахера оказались Хуан-Мануэль Фанхио, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Как и Ферстаппен, они тоже имели серию из четырех чемпионств подряд.

