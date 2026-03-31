Российская гимнастка отвернулась от флага и гимна Украины: как оправдали ее затею

На Кубке мира по художественной гимнастике украинская спортсменка Таисия Онуфрийчук завоевала золотую медаль. Во время церемонии награждения, когда звучал гимн Украины, нейтральная спортсменка из России отвернулась и не отдала должного внимания украинскому флагу.

Тренер российской сборной по художественной гимнастике Татьяна Сергаева попыталась объяснить поступки "нейтральной" Софии Ильтеряковой. Ее слова опубликовало пропагандистское агентство.

Смотрите также Украинка Онуфрийчук выиграла три "золота" и шокировала фанатов на турнире по художественной гимнастике

Что сказала российский тренер о поступке Ильтеряковой?

По ее словам, София Ильтерякова впервые участвует в этапе Кубка мира, став дебютанткой на соревнованиях такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии.

Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно,

– прокомментировала Сергаева.

Что известно о поступке Ильтеряковой?

Во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии 17-летняя украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завоевала золото в финале с обручем, опередив "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову.

Во время награждения, когда звучал гимн Украины, соперница демонстративно отвернулась, что вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Как Онуфрийчук выступила на Кубке мира?