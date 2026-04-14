Главный тренер Алексей Шведов дал комментарий для Суспільне Спорт. Он рассказал о реакции команды на возможный матч против "нейтральных" россиян.
Как прокомментировал Шведов ситуацию на Кубке мира?
Как заявил представитель команды, спортсмены находились в высокой боевой готовности и были максимально мотивированы к соревнованию. Впрочем, после обсуждения было принято решение не выходить на игру.
По его словам, причиной стала невозможность с моральной точки зрения соревноваться против представителей государства, которое ведет войну против Украины и ежедневно наносит вред стране и ее гражданам.
Шведов отметил, что это решение является взвешенным и правильным. Его единодушно поддержали все члены команды, даже несмотря на их готовность к борьбе. Он подчеркнул, что такая позиция является официальной для коллектива.
То решение, которое мы приняли, было единственно правильным, потому что играть против агрессора, который все время уничтожает нашу страну и убивает наших людей, мы просто не имеем право морального. Поэтому мы приняли это решение. Оно было правильным, все ребята его поддержали, несмотря на то, что они были заряжены на борьбу, и это наша официальная позиция,
– заявил Шведов.
World Aquatics позволила россиянам выступать под своим флагом, из-за чего позиция украинской команды вызвала реакцию участников Кубка мира, а тренер отметил, что несмотря на риск санкций для Украины международные спортсмены поддерживают солидарность с украинцами.
Наша позиция всем понятна. Все спортсмены и все команды, которые здесь, – на нашей стороне, поддерживают нашу позицию, что это единственно правильное решение, чтобы мы не давали повода для СМИ. Мы не можем выйти и играть с агрессором – это недопустимо,
– сказал тренер.
Что произошло на Кубке мира по водному поло?
- Сборная Украины по водному поло на Кубке мира-2026 во втором дивизионе, проходившем на Мальте, должна была сыграть матч за 7-е место против команды России, которая выступала в нейтральном статусе.
Украинская сторона заранее заявила об отказе выходить на эту игру, подчеркнув, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях неприемлемо во время полномасштабной войны, а сам поединок противоречит принципиальной позиции команды.
После решения не играть матч, который должен был состояться 13 апреля, организаторы засчитали украинской сборной техническое поражение со счетом 0:5.
Как сообщает сайте World Aquatics, было принято решение полностью снять ограничения для российских спортсменов, позволив им выступать не только в нейтральном статусе, но и под собственным флагом и гимном во всех дисциплинах водных видов спорта.
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный раскритиковал такую ситуацию, назвав ее тревожным сигналом для международного спорта, который, игнорирует последствия российской агрессии против Украины.