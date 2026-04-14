Головний тренер Олексій Шведов дав коментар для Суспільне Спорт. Він розповів про реакцію команди на можливий матч проти "нейтральних" росіян.
Дивіться також Ганебне рішення: Міжнародна федерація водних видів спорту повністю зняла санкції з росіян
Як прокоментував Шведов ситуацію на Кубку світу?
Як заявив представник команди, спортсмени перебували у високій бойовій готовності та були максимально вмотивовані до змагання. Втім, після обговорення було ухвалено рішення не виходити на гру.
За його словами, причиною стала неможливість з моральної точки зору змагатися проти представників держави, яка веде війну проти України та щоденно завдає шкоди країні й її громадянам.
Шведов наголосив, що це рішення є виваженим і правильним. Його одностайно підтримали всі члени команди, навіть попри їхню готовність до боротьби. Він підкреслив, що така позиція є офіційною для колективу.
Те рішення, яке ми ухвалили, було єдино правильним, бо грати проти агресора, який весь час нищить нашу країну і вбиває наших людей, ми просто не маємо право морального. Тому ми ухвалили це рішення. Воно було правильним, усі хлопці його підтримали, попри те, що вони були заряджені на боротьбу, і це наша офіційна позиція,
– заявив Шведов.
World Aquatics дозволила росіянам виступати під своїм прапором, через що позиція української команди викликала реакцію учасників Кубка світу, а тренер зазначив, що попри ризик санкцій для України міжнародні спортсмени підтримують солідарність із українцями.
Наша позиція всім зрозуміла. Всі спортсмени і всі команди, які є тут, – на нашому боці, підтримують нашу позицію, що це єдино правильне рішення, аби ми не давали приводу для ЗМІ. Ми не можемо вийти та грати з агресором – це неприпустимо,
– сказав тренер.
Що сталося на Кубку світу з водного поло?
- Збірна України з водного поло на Кубку світу-2026 у другому дивізіоні, що проходив на Мальті, мала зіграти матч за 7-ме місце проти команди Росії, яка виступала у нейтральному статусі.
Українська сторона заздалегідь заявила про відмову виходити на цю гру, наголосивши, що участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях є неприйнятною під час повномасштабної війни, а сам поєдинок суперечить принциповій позиції команди.
Після рішення не грати матч, який мав відбутися 13 квітня, організатори зарахували українській збірній технічну поразку з рахунком 0:5.
Як повідомляє сайті World Aquatics, було ухвалено рішення повністю зняти обмеження для російських спортсменів, дозволивши їм виступати не лише у нейтральному статусі, а й під власним прапором і гімном у всіх дисциплінах водних видів спорту.
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний розкритикував таку ситуацію, назвавши її тривожним сигналом для міжнародного спорту, який, ігнорує наслідки російської агресії проти України.