"Не имеем морального права": тренер Украины описал реакцию на матч с Россией

Сборная Украины по водному поло должна была сыграть против России в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира, проходящего на Мальте. Однако украинская команда отказалась выходить на этот поединок, из-за чего организаторы присудили ей техническое поражение со счетом 0:5.

Главный тренер Алексей Шведов дал комментарий для Суспільне Спорт. Он рассказал о реакции команды на возможный матч против "нейтральных" россиян.

Как прокомментировал Шведов ситуацию на Кубке мира?

Как заявил представитель команды, спортсмены находились в высокой боевой готовности и были максимально мотивированы к соревнованию. Впрочем, после обсуждения было принято решение не выходить на игру.

По его словам, причиной стала невозможность с моральной точки зрения соревноваться против представителей государства, которое ведет войну против Украины и ежедневно наносит вред стране и ее гражданам.

Шведов отметил, что это решение является взвешенным и правильным. Его единодушно поддержали все члены команды, даже несмотря на их готовность к борьбе. Он подчеркнул, что такая позиция является официальной для коллектива.

То решение, которое мы приняли, было единственно правильным, потому что играть против агрессора, который все время уничтожает нашу страну и убивает наших людей, мы просто не имеем право морального. Поэтому мы приняли это решение. Оно было правильным, все ребята его поддержали, несмотря на то, что они были заряжены на борьбу, и это наша официальная позиция,

– заявил Шведов.

World Aquatics позволила россиянам выступать под своим флагом, из-за чего позиция украинской команды вызвала реакцию участников Кубка мира, а тренер отметил, что несмотря на риск санкций для Украины международные спортсмены поддерживают солидарность с украинцами.

Наша позиция всем понятна. Все спортсмены и все команды, которые здесь, – на нашей стороне, поддерживают нашу позицию, что это единственно правильное решение, чтобы мы не давали повода для СМИ. Мы не можем выйти и играть с агрессором – это недопустимо,

– сказал тренер.

Что произошло на Кубке мира по водному поло?