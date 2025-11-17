Фанаты душевно исполнили гимн Украины перед игрой с Исландией: щемящее видео с матча в Варшаве
- Сборная Украины победила Исландию 2:0 в решающем матче отбора на ЧМ-2026.
- Фанаты щемяще исполнили гимн Украины на стадионе в Варшаве.
Сборная Украины успешно решила первую задачу в квалификации чемпионата мира-2026. Команда Сергея Реброва вышла в плей-офф раунд.
Это стало возможным благодаря второму месту в группе. Украина смогла вырвать победу над Исландией в решающей битве (2:0), сообщает 24 Канал.
По теме Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026
Как в Варшаве пели гимн Украины?
Игра прошла в Варшаве, ведь из-за военного положения наша сборная не может принимать соперников у себя дома. Тем не менее, "сине-желтые" получили колоссальную поддержку в столице Польши.
Особенно ярко они вдохновили игроков перед стартом встречи. Фанаты поразили своим массовым исполнением гимна Украины, который спели всем стадионом.
Украинские фанаты поют гимн в Варшаве: смотреть видео
Символично, что игра проходила на домашнем стадионе Легии, которое носит название "Войска Польского имени Юзефа Пилсудского". Этот политик начала ХХ века является героем Польши.
Однако в Украине к Пилсудскому сложилось больше негативное отношение. Многие обвиняют Юзефа в массовых репрессиях на Галичине, а также незаконных обысках украинских семей и заключений.
Кроме того, фанаты Легии известны своим недружественным отношением к Украине. В октябре болельщики клуба попали в скандал во время матча их клуба против Шахтера в Лиге конференций. Причиной стали антиукраинские баннеры.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Второе место в квартете позволило сборной Украины квалифицироваться в плей-офф. Там будут разыграны четыре путевки на Мундиаль среди 16-ти команд.
- Для прохода на чемпионат мира "сине-желтым" надо одолеть двух соперников подряд. Матчи пройдут 26 и 31 марта следующего года.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.