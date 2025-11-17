Фанати душевно виконали гімн України перед грою з Ісландією: щемливе відео з матчу у Варшаві

Збірна України успішно вирішила перше завдання у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Команда Сергія Реброва вийшла у плей-оф раунд.

Це стало можливим завдяки другому місцю в групі. Україна змогла вирвати перемогу над Ісландією у вирішальній битві (2:0), повідомляє 24 Канал.

Як у Варшаві співали гімн України?

Гра пройшла у Варшаві, адже через воєнний стан наша збірна не може приймати суперників у себе вдома. Тим не менш, "синьо-жовті" отримали колосальну підтримку у столиці Польщі.

Особливо яскраво вони надихнули гравців перед стартом зустрічі. Фанати вразили своїм масовим виконанням гімну України, який заспівали усім стадіоном.

Українські фанати співають гімн у Варшаві: дивитися відео

Символічно, що гра проходила на домашньому стадіоні Легії, яке носить назву "Войська Польського імені Юзефа Пілсудського". Цей політик початку ХХ сторіччя є героєм Польщі.

Проте в Україні до Пілсудського склалось більше негативне ставлення. Багато хто звинувачують Юзефа у масових репресіях на Галичині, а також незаконних обшуках українських сімей та ув'язнень.

Крім того, фанати Легії відомі своїм недружнім ставленням до України. У жовтні вболівальники клубу потрапили у скандал під час матчу їх клубу проти Шахтаря у Лізі конференцій. Причиною стали антиукраїнські банери.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?