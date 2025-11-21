Ребров дал оценку сборной Швеции, с которой Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2026
- Сборная Украины сыграет против Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Тренер Сергей Ребров высказал свое мнение об одном из решающих матчей для нашей команды.
По итогам групповой стадии отбора на ЧМ-2026 сборная Украины заняла второе место в квартете. Соперниками нашей команды были Франция, Исландия и Азербайджан.
Это позволило нашей команде квалифицироваться в раунд плей-офф. Там жеребьевка подарила нам в соперники сборную Швеции, что прокомментировал тренер сборной Сергей Ребров, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.
По теме Английский фанат пообещал поехать на войну с Россией, если Украина пройдет Швецию в отборе на ЧМ
Что Ребров сказал о Швеции?
Среди возможных оппонентов были Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия. Тем не менее, Украине выпал номинально наиболее сложный из соперников.
Тренер сборной Украины прокомментировал предстоящую игру против шведов. Сергей надеется, что у команды будет такой же настрой на игру, как было в решающем матче против Исландии.
Важно, в каких кондициях к этим матчам подойдут команды. В отборе сборная Швеции свои матчи тоже не играла в оптимальном составе. Всегда были травмированы игроки, которые важны для шведов. Очень важно, в каком состоянии к марту подойдет и Украина, и Швеция. Я надеюсь, что шансы равны. Жеребьевка получилась именно такой, поэтому надо готовиться и играть с такими эмоциями, как против Исландии,
– заявил Ребров.
При этом коуч отметил и конкуренцию в нашей сборной. Ребров признался, что уже начал подготовку к матчу и начал выбирать состав на мартовский сбор.
Подготовка к матчу плей-офф уже началась, как только мы узнали соперника. Много игр будем просматривать. Так же будем просматривать наших кандидатов. Я доволен, что сейчас есть конкуренция практически на всех позициях. Уже надо выбирать тех футболистов, которые будут играть в марте. Работы много,
– резюмировал тренер.
Также Ребров высказался и о месте проведения матчей плей-офф квалификации ЧМ-2026. По его мнению, сборная Украины не должна играть эти встречи в Польше. Хотя ранее журналист Петр Волосик говорил о возможности провести игры именно в Польше.
Попадет ли сборная Украины на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва квалифицировалась в раунд плей-офф, где должна провести два матча. Первым оппонентом нашей команды станет сборная Швеции.
- С ней "сине-желтые" сыграют 26 марта номинально дома. В случае победы наша команда выйдет в финал плей-офф на победителя пары Польша – Албания.
- Эта игра назначена на 31 марта и также пройдет номинально на нашем поле. Однако из-за военного положения Украина не имеет возможности принимать соперников на своей территории.
- Только при условии двух побед в этих встречах Украина попадет на Мундиаль. При этом Украина будет участвовать в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2026, которое пройдет 5 декабря.
- Победитель нашей сетки плей-офф будет сеяться из третьей корзины и узнает соперников, на которых выйдет на Мундиале в случае успеха в стыках. Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.