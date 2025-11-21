Ребров дав оцінку збірній Швеції, з якою Україна зіграє у плей-оф відбору на ЧС-2026
- Збірна України зіграє проти Швеції у плей-оф відбору на ЧС-2026.
- Тренер Сергій Ребров висловив свою думку про один з вирішальних матчів для нашої команди.
За підсумком групової стадії відбору на ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у квартеті. Суперниками нашої команди були Франція, Ісландія та Азербайджан.
Це дозволило нашій команді кваліфікуватися у раунд плей-оф. Там жеребкування подарувало нам у суперники збірну Швеції, що прокоментував тренер збірної Сергій Ребров, повідомляє 24 Канал з посиланням на УПЛ ТБ.
Що Ребров сказав про Швецію?
Серед можливих опонентів були Румунія, Північна Македонія та Північна Ірландія. Тим не менш, Україні випав номінально найбільш складний з суперників.
Тренер збірної України прокоментував майбутню гру проти шведів. Сергій сподівається, що у команди буде таке саме налаштування на гру, як було у вирішальному матчі проти Ісландії.
Важливо, у яких кондиціях до цих матчів підійдуть команди. У відборі збірна Швеції свої матчі теж не грала в оптимальному складі. Завжди були травмовані гравці, які важливі для шведів. Дуже важливо, в якому стані до березня підійде й Україна, і Швеція. Я сподіваюсь, що шанси рівні. Жеребкування вийшло саме таким, тому треба готуватися та грати з такими емоціями, як проти Ісландії,
– заявив Ребров.
При цьому коуч відзначив і конкуренцію в нашій збірній. Ребров зізнався, що вже розпочав підготовку до матчу та почав обирати склад на березневий збір.
Підготовка до матчу плей-оф вже розпочалась, як тільки ми дізнались суперника. Багато ігор будемо переглядати. Так само будемо переглядати наших кандидатів. Я задоволений, що зараз є конкуренція практично на всіх позиціях. Вже треба обирати тих футболістів, які будуть грати в березні. Роботи багато,
– резюмував тренер.
Також Ребров висловився і про місце проведення матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2026. На його думку, збірна України не має грати ці зустрічі в Польщі. Хоча раніше журналіст Пьотр Волосік казав про можливість провести ігри саме в Польщі.
Чи потрапить збірна України на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва кваліфікувалась у раунд плей-оф, де має провести два матчі. Першим опонентом нашої команди стане збірна Швеції.
- Із нею "синьо-жовті" зіграють 26 березня номінально вдома. В разі перемоги наша команда вийде у фінал плей-оф на переможця пари Польща – Албанія.
- Ця гра призначена на 31 березня і також пройде номінально на нашому полі. Проте через воєнний стан Україна не має змоги приймати суперників на своїй території.
- Лише за умови двох перемог в цих зустрічах Україна потрапить на Мундіаль. При цьому Україна братиме участь у жеребкуванні фінальної стадії ЧС-2026, яке пройде 5 грудня.
- Переможець нашої сітки плей-оф сіятиметься з третього кошика та дізнається суперників, на яких вийде на Мундіалі в разі успіху в стиках. Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.