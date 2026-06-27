Усик больше не является чемпионом WBC: организация официально лишила украинца титула

Украинский боксер Александр Усик отказался от всех своих чемпионских поясов, сделав их вакантными, чтобы другие боксеры могли побороться за эти титулы. Один из поединков украинец должен был провести против немца Агиты Кабаела за титул WBC.

Как сообщает издание The Ring, WBC повысила статус Кабаела, который ранее был лишь временным чемпионом. Этот пояс немецкий боксер завоевал в прошлом году, победив китайца Чжана Чжилея.

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Почему Кабаел стал новым чемпионом WBC?

Полноценный титул WBC стал вакантным после того, как Усик решил освободить свои пояса. В мае украинский боксер победил звезду кикбоксинга Рико Верховена. После этого триумфа организация WBC обязала Усика и Кабаела провести очный поединок, дав промоутерам время на переговоры до 30 июня. Однако из-за решения украинца освободить титулы немец получил статус чемпиона без боя.

Свой последний поединок Кабаел провел 10 января 2026 года в немецком Обергаузене. Тогда он уверенно защитил свой статус, победив поляка Дамиана Книбу техническим нокаутом уже в третьем раунде.

О чём сообщил Усик?

Украинский боксер объявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов, делая их вакантными. Он пояснил, что хочет дать шанс другим бойцам и претендентам, которые сейчас ждут своего шанса, побороться за титулы и провести чемпионские поединки.

Спортсмен подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру, это осознанное решение, направленное на открытие новых перспектив в дивизионе. Также он отметил, что впереди его ждет "Last Dance" – последний большой бой на профессиональном ринге.

Какова реакция Кабаела на решение Усика?

Сразу после победы Усика в Египте Кабаел поднялся на ринг и лично вызвал чемпиона на поединок.

Немецкий боксер при этом выразил лишь уважение к выдающейся карьере украинца.