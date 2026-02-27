Усик встал на защиту беглого Бубки
- Александр Усик публично поддержал Сергея Бубку, которого хотят лишить звания Герой Украины, и перечислил его спортивные достижения в своем телеграмм канале.
- Кроме Усика, Бубку поддержали Екатерина Усик и Василий Ломаченко, выразив мнение о его помощи во время войны и призвав критически оценивать обвинения.
Украинские спортсмены и лица, связанные со спортом, решили публично поддержать Сергея Бубку. На этот раз свое мнение высказал украинский боксер Александр Усик.
Украинский боксер решил публично выразить свою поддержку Бубке. В своем телеграм канале спортмен выложил фото с Бубкой и решил перечислить его достижения.
Что сказал Усик о Бубке?
Спортсмен написал, что рад быть знакомым с Сергеем Бубкой.
На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из величайших легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком,
– пишет Усик.
Боксер назвал все достижения в спорте легкоатлета, назвав их невероятными:
- Олимпийский чемпион 1988 года;
Участник Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов;
Шестикратный чемпион мира подряд (на открытом воздухе);
Трижды чемпион мира в помещении (1985, 1987, 1991);
Обладатель Кубка мира;
Чемпион Европы 1986 года и многократный чемпион Европы в помещении;
А также упомянул его мировые рекорды:
17 на открытом воздухе;
18 в помещении.
Более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно!,
– делится боксер.
Кто еще поддержал Бубку?
Екатерина Усик выразила открытую поддержку бывшего президента Национального олимпийского комитета Украины – Сергей Бубка в контексте дискуссии о возможном лишении его звания Героя Украины.
Заступаясь за Бубку, Усик отметила, что он якобы помогал ей лично во время войны, передавая вещи для раненых военных, и призвала не "разбрасываться чемпионами" и критически оценивать обвинения.
Бывший боксер Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях пост с фотографиями Бубки с украинской символикой и подписью "С уважением, легенда! Мир всем".
Что известно о лишении Сергея Бубки Героя Украины?
По словам депутата Ольги Саладухи, правовые механизмы для лишения звания Бубки пока не сформированы. Решение о лишении почетного звания могут принимать или Президент Украины, или Совет национальной безопасности и обороны, или суд, но законодательных изменений, которые бы четко это регулировали, на сегодня нет.
Саладуха добавила, что в Верховной Раде есть зарегистрированные законопроекты о возможном лишении звания Герой Украины за коллаборационизм и государственную измену, но они еще не стали законом.
Президент Владимир Зеленский планирует перезагрузку руководства украинского спорта, считая, что действия НОК во время дисквалификации Владислава Гераскевича были неэффективными и не защитили интересы украинских спортсменов на международной арене.