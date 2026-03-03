"Герои Украины молчат 4 года": первая олимпийская медалистка пристыдила Бубку и Борзова
- Валентина Цербе критикует известных украинских спортсменов, таких как Сергей Бубка и Валерий Борзов, за молчание о войне в Украине.
- Владислав Гераскевич инициировал лишение Сергея Бубки звания Героя Украины и зарегистрировал петицию о санкциях против него.
После того как Владислав Гераскевич призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины, многие люди выразили поддержку экс-главе НОК, в то время как другие встали на сторону скелетониста. Свое мнение по этому вопросу решила высказать также первая олимпийская медалистка в истории Украины Валентина Цербе.
Цербе высказала мнение об известных украинских спортсменах с государственными наградами, которые избегают обсуждения темы войны. Бывшая биатлонистка опубликовала свой пост на странице в фейсбук.
Что сказала Цербе о спортсменах-предателях?
Она вспомнила свое обращение в начале войны к бывшей партнерше по сборной Украины, Елене Зубриловой, которая сейчас работает в Беларуси.
Также бывшая биатлонистка обратила внимание на отсутствие комментариев от олимпийских чемпионов и бывших руководителей НОК Украины, Сергея Бубки и Валерия Борзова.
4 года молчит человек, который имеет государственные награды страны, где идет война и в которой она родилась! 4 года молчат Герои Украины, молчат наши рекордсмены, которые должны ежеминутно кричать на весь мир о нашей боли. Равнодушие убивает! Не слышу Бубку и Борзова!,
– пишет Цербе.
После полномасштабного вторжения, как отметила олимпийская призерка, она не наблюдала, чтобы олимпийцы – летние или зимние – проводили встречи или брифинги на местах проведения Игр.
Она считает, что Бубка, Борзов и другие должны быть послами мира и привлекать внимание международного сообщества к прекращению войны.
Что известно о ситуации с Сергеем Бубкой?
26 февраля 2026 года Гераскевич выступил в Верховной Раде с инициативой лишить члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку звания Герой Украины и ввести против него санкции.
Также украинский скелетонист зарегистрировал петицию о санкциях против Бубки, как стало известно из сайта Кабинета Министров.
Часть украинцев критикует Бубку и Борзова, требуя лишить их полномочий в МОК, ведь они не смогли эффективно защитить интересы украинского спортсмена Гераскевича от дисквалификации на Олимпиаде-2026.
Бубка после начала полномасштабного вторжения России выехал из страны и сейчас проживает вблизи Монако, в городке Эз.