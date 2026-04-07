"Особый вызов": Сушкевич подытожил выступление Украины на Паралимпиаде-2026 после допуска России

Украина выступила на Паралимпийских играх и завоевала 19 медалей. В медальном зачете команда заняла седьмое место.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич подытожил результаты Паралимпийских игр 2026 года. Он выступил с речью в Верховной Раде Украины, пишет Суспільне Спорт.

Какие итоги сделал Сушкевич после Паралимпиады-2026?

Сушкевич отметил особую ценность полученных наград. Украинские спортсмены сумели достичь выдающихся результатов на Паралимпийских играх, продемонстрировав силу духа и единство даже в условиях полномасштабной войны.

По его словам, путь к победам был чрезвычайно сложным – как в подготовке, так и непосредственно на соревнованиях. Особым вызовом стало участие в Паралимпиаде в условиях допуска представителей страны-агрессора, что произошло с нарушением международных норм и принципов Международного паралимпийского комитета.

То, что мы приехали на Паралимпиаду, когда допустили представителей страны-убийцы – это был особый вызов. Было очень трудно, ведь их допустили с нарушением всех международных норм, нарушением конституции МПК,

– сказал Сушкевич.

Несмотря на это, украинская команда смогла показать высокие результаты, которые стали важными не только для спорта, но и для всей страны. Значительную роль в этом сыграла поддержка украинцев и мирового сообщества – волна поздравлений и слов поддержки в социальных сетях добавляла спортсменам мотивации.

Сушкевич подчеркнул, что эти победы имеют глубокое символическое значение для тысяч украинцев, которые вернулись с фронта с ранениями. Они демонстрируют, что даже после тяжелых потерь люди способны достигать успехов и прославлять Украину на международной арене.

Представьте себе, какой был шок, когда мы в первый день подняли три украинских флага одновременно – это было феноменально,

– отметил он.

В Верховную Раду также посетили паралимпийцы, которым торжественно вручили первые награды имени Левка Лукьяненко – среди них были Александра Кононова, Тарас Радь, Александр Казик и его гайд Сергей Кучерявый.

