"Особый вызов": Сушкевич подытожил выступление Украины на Паралимпиаде-2026 после допуска России
- Особым вызовом для команды было участие в условиях допуска спортсменов из страны-агрессора, что нарушило международные нормы, но команда продемонстрировала высокие результаты благодаря поддержке украинцев и мирового сообщества.
Украина выступила на Паралимпийских играх и завоевала 19 медалей. В медальном зачете команда заняла седьмое место.
Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич подытожил результаты Паралимпийских игр 2026 года. Он выступил с речью в Верховной Раде Украины, пишет Суспільне Спорт.
Какие итоги сделал Сушкевич после Паралимпиады-2026?
Сушкевич отметил особую ценность полученных наград. Украинские спортсмены сумели достичь выдающихся результатов на Паралимпийских играх, продемонстрировав силу духа и единство даже в условиях полномасштабной войны.
По его словам, путь к победам был чрезвычайно сложным – как в подготовке, так и непосредственно на соревнованиях. Особым вызовом стало участие в Паралимпиаде в условиях допуска представителей страны-агрессора, что произошло с нарушением международных норм и принципов Международного паралимпийского комитета.
То, что мы приехали на Паралимпиаду, когда допустили представителей страны-убийцы – это был особый вызов. Было очень трудно, ведь их допустили с нарушением всех международных норм, нарушением конституции МПК,
– сказал Сушкевич.
Несмотря на это, украинская команда смогла показать высокие результаты, которые стали важными не только для спорта, но и для всей страны. Значительную роль в этом сыграла поддержка украинцев и мирового сообщества – волна поздравлений и слов поддержки в социальных сетях добавляла спортсменам мотивации.
Сушкевич подчеркнул, что эти победы имеют глубокое символическое значение для тысяч украинцев, которые вернулись с фронта с ранениями. Они демонстрируют, что даже после тяжелых потерь люди способны достигать успехов и прославлять Украину на международной арене.
Представьте себе, какой был шок, когда мы в первый день подняли три украинских флага одновременно – это было феноменально,
– отметил он.
В Верховную Раду также посетили паралимпийцы, которым торжественно вручили первые награды имени Левка Лукьяненко – среди них были Александра Кононова, Тарас Радь, Александр Казик и его гайд Сергей Кучерявый.
Как выступила Украина на Паралимпийских играх-2026?
- Украинская сборная завершила выступления на зимней Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 19 медалями, из которых 16 в парабиатлоне, и заняла 7-е место в медальном зачете.
Самой успешной спортсменкой стала Александра Кононова, которая получила 5 медалей (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы). Среди других мультимедалистов: Тарас Радь (4 медали), Александр Казик (3 медали), Людмила Ляшенко и Анатолий Ковалевский.
Особое достижение – Павел Баль, который стал первым украинцем в истории, кто выиграл медали и на зимних, и на летних Паралимпийских играх, пишет "Трибуна".