З росіянина Карякіна зняли санкції: він зрадив Україну та їздив у зруйновану Авдіївку

Російські спортсмени потрапили під масштабні санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Чимало з них не мають змогу виступати на міжнародній арені.
Зрештою більшості індивідуальних атлетів дозволили брати участь в турнірах під нейтральним прапором. Проте деякі федерації майже не застосовували санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал.
До теми Російська гросмейстерка ганебно повелася після поразки 11-річному школяру у США
Як ФІДЕ повернула Карякіна?
Неприємна ситуація склалась в шахах, де міжнародна федерація ФІДЕ демонструє проросійську позицію. Багато росіян мали змогу грати на міжнародних турнірах під своїм прапором.
Проте з 2022 року під санкціями перебував відомий шахіст Сергія Карякін, адже публічно підтримував політику Володимира Путіна. Але 36-річний спортсмен тепер вийшов з-під санкцій.
ФІДЕ повернула Сергія у міжнародний рейтинг. Раніше організація відсторонювала Карякіна від міжнародних змагань саме через підтримку війни в Україні.
Що відомо про Карякіна?
Нині росіянин посідає 10 місце в рейтингу ФІДЕ. Нагадаємо, що Сергій народився у Сімферополі та мав українське громадянство. Проте у 2009-му шахіст переїхав остаточно до Росії та прийняв її громадянство.
Карякін є другим наймолодшим гросмейстером в історії, отримавши це звання у віці 12 років і 7 місяців. У 2014 році шахіст підтримав анексію Криму, а у 2022-му схвалив початок повномасштабної війни проти України.
Ба більше, після окупації Авдіївки у 2024-му Сергій завітав у зруйноване росіянами місто, щоб пограти із військовими в шахи. Відзначимо, що така позиція ФІДЕ не є несподіваною, адже організацію очолює росіянин та друг Путіна Аркадій Дворкович.
Які санкції ввели проти Росії у спорті?
- Росія опинилась під санкціями у спорті після початку повномасштабної війни в Україні. У командних видах спорту країну відсторонили від участі в офіційних турнірах.
- У свою чергу у індивідуальних атлетів є можливість змагатися в нейтральному статусі. Але для участі вони мають довести свою непричетність до військових структур.
- Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
- Особливо розчарував Міжнародний паралімпійський комітет, який пішов назустріч росіянам. На зимовій Паралімпіаді-2026 росіяни зможуть змагатися під своєю національною символікою.