Уряд Італії вимагає скасувати допуск Росії та Білорусі до зимових Паралімпійських ігор

Російський спорт опинився під серйозними санкціями з початком повномасштабної війни в Україні. Чимало атлетів втратили змогу виступати на міжнародних змаганнях.

Проте останнім часом все частіше лунають заклики зняти санкції з росіян у спіорті. Черговим ганебним рішенням відзначився Міжнародний паралімпійський комітет, повідомляє ANSA.

Як в Італії прокоментували допуск Росії?

Організація вирішила допустити до зимових Паралімпійських ігор-2026 росіян та білорусів без будь-яких санкцій. Представники країн-терористок зможуть виступати під своїми прапорами та гімнами.

Таке рішення викликало хвилю спротиву від представників цивілізованого світу. Уряд Італії в особі міністра закордонних справ Антоніо Таджані закликав МПК змінити свою позицію.

Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 року з їхніми національними символіками. Італія закликає комітет переглянути це рішення. Тривале порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, яке підтримує Білорусь, несумісне з участю їх спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, що зимова Паралімпіада пройде як раз в Італії, як і класичні зимові Олімпійські ігри. Змагання триватимуть в Мілані з 8 по 15 березня 2026 року.

До слова, міністерства спорту та туризму Польщі повідомило, що їх країна не братиме участь у церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор. Україна також бойкотуватиме Паралімпійські ігри-2026 через Росію.

Українські паралімпійці зможуть виступити на Іграх, але українські чиновники не відвідуватимуть офіційні заходи. Проте така позиція НОК України була розкритикована Владиславом Гераскевичем.

Які санкції проти Росії у спорті?