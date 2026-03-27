Ребров піде у відставку: ЗМІ назвали двох кандидатів на посаду тренера збірної України

Після матчу зі Швецією не вщухають розмови, дискусії та роздуми щодо майбутнього Сергія Реброва у збірній України. Цього разу вже з'явилися можливі варіанти його заміни.

За інформацією Sport.ua, товариський матч проти Албанії 31 березня буде останнім для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Тренер не планує продовжувати контракт з УАФ.

Що відомо про майбутнє Реброва у збірній?

Причина можливої відставки провал у плей‑оф відбору до чемпіонату світу 2026 року, де "синьо‑жовті" програли збірній Швеції з рахунком 1:3 та не змогли пробитися до фінального турніру.

У зв'язку з цим УАФ уже розглядає потенційних наступників. Серед головних кандидатів – двоє тренерів:

Унаї Мельгоса – нинішній наставник молодіжної збірної України (U‑21), який працював зі збірними юнацького рівня та був частиною тренерського штабу Реброва.

Руслан Ротань – досвідчений український фахівець, який тренував олімпійську збірну України (U‑23) та зараз працює в клубі Полісся.

Що казав Ребров та Шевченко про можливу відставку?

Шевченко зазначив, що після товариського матчу з Албанією команда проведе детальний аналіз відбіркового циклу, після чого ухвалять рішення про подальші кадрові кроки.

Сам Ребров підтвердив, що його контракт із збірною діє ще два місяці, і наразі пропозицій щодо продовження угоди він не отримав.

