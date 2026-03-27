Ребров піде у відставку: ЗМІ назвали двох кандидатів на посаду тренера збірної України
- Після матчу з Албанією Сергій Ребров залишить посаду головного тренера збірної України, і розглядаються два кандидати на його заміну: Унаї Мельгоса та Руслан Ротань.
- Причиною можливої відставки є поразка у плей‑оф відбору до чемпіонату світу 2026 року від Швеції, і рішення про кадрові зміни буде прийнято після детального аналізу відбіркового циклу.
Після матчу зі Швецією не вщухають розмови, дискусії та роздуми щодо майбутнього Сергія Реброва у збірній України. Цього разу вже з'явилися можливі варіанти його заміни.
За інформацією Sport.ua, товариський матч проти Албанії 31 березня буде останнім для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Тренер не планує продовжувати контракт з УАФ.
Що відомо про майбутнє Реброва у збірній?
Причина можливої відставки провал у плей‑оф відбору до чемпіонату світу 2026 року, де "синьо‑жовті" програли збірній Швеції з рахунком 1:3 та не змогли пробитися до фінального турніру.
У зв'язку з цим УАФ уже розглядає потенційних наступників. Серед головних кандидатів – двоє тренерів:
Унаї Мельгоса – нинішній наставник молодіжної збірної України (U‑21), який працював зі збірними юнацького рівня та був частиною тренерського штабу Реброва.
Руслан Ротань – досвідчений український фахівець, який тренував олімпійську збірну України (U‑23) та зараз працює в клубі Полісся.
Що казав Ребров та Шевченко про можливу відставку?
Шевченко зазначив, що після товариського матчу з Албанією команда проведе детальний аналіз відбіркового циклу, після чого ухвалять рішення про подальші кадрові кроки.
Сам Ребров підтвердив, що його контракт із збірною діє ще два місяці, і наразі пропозицій щодо продовження угоди він не отримав.
Як прокоментував матч проти Швеції Йожеф Сабо?
Екстренер збірної України розкритикував гру національної команди у матчі проти Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.
За його словами, українські футболісти виглядали розгубленими, не демонстрували командної гри та поступилися супернику як тактично, так і в боротьбі.
Сабо звернув увагу на слабкий рівень деяких гравців, зокрема оборонця Забарного, і зазначив, що швидкий гол шведів став ключовим моментом поразки.
Попри критику, він не закликав до відставки головного тренера Сергія Реброва, наголосивши, що це рішення має ухвалювати керівництво українського футболу.