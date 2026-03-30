Матч з Албанією – останній: коли Ребров може покинути збірну України

Сергій Ребров може залишити збірну України вже після найближчого матчу. Наставник не виконав головне завдання – "синьо-жовті" пропустять чемпіонат світу-2026.

Поєдинок проти Албанії може стати для національної команди не лише формальністю, а й переломним моментом у тренерській історії. Контракт Реброва діє ще кілька місяців, але його майбутнє залишається відкритим, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Закінчуй цю роботу та йди на іншу": як розносять Реброва після провалу збірної України

Коли закінчується контракт Реброва?

Головний тренер збірної України очолив команду влітку 2023 року, підписавши угоду на два відбіркові цикли – Євро-2024 та чемпіонату світу-2026. Чинний контракт спеціаліста діє до 30 липня 2026 року.

В Українській асоціації футболу неодноразово підкреслювали, що не розглядають варіант дострокової зміни наставника і планують дати йому завершити відбірковий цикл. Президент УАФ Андрій Шевченко заявляв, що федерація "не розглядає заміну Реброва" і він може спокійно працювати далі.

Після матчу зі Швецією Ребров уникав питань про відставку, заявивши, що у нього попереду ще одна гра.

У версії пресконференції, що була оприлюднена на сайті УАФ, запитання журналістів про припинення роботи тренера були вирізані.

Ребров у збірній України: за та проти

Відомий шоумент і телеведучий Ігор Кондратюк у коментарі "Blik" припустив, що Сергій Ребров піде зі збірної найближчим часом.

У нього закінчується контракт за кілька місяців, а головного завдання він не виконав. Який сенс йти за два дні до товариського матчу? Піде після нього, я в цьому навіть не сумніваюся. Я не думаю, що йому хтось продовжить контракт за такої незрозумілої гри збірної,

– додав Кондратюк.

Водночас легенда українського футболу та екстренер збірної Йожеф Сабо не бачить, хто може замінити Реброва на цій посаді. Фахівець переконаний, що навіть у разі змін на тренерському містку команду повинен очолювати український фахівець.

Ми не будемо вирішувати, чи йти Реброву у відставку. Шевченко мені не дзвонить і не питає, кого призначати. Думаю, вони самі розберуться,

– заявив екснаставник.

Ребров може залишитися?