Матч з Албанією – останній: коли Ребров може покинути збірну України
- Сергій Ребров може залишити збірну України після матчу з Албанією, оскільки не виконав головне завдання — команда не потрапила на чемпіонат світу-2026.
- Контракт Реброва закінчується 30 липня 2026 року, але в Українській асоціації футболу підтвердили, що не планують його достроково звільняти, хоча сам тренер розглядає можливість продовження контракту через відсутність інших пропозицій.
Сергій Ребров може залишити збірну України вже після найближчого матчу. Наставник не виконав головне завдання – "синьо-жовті" пропустять чемпіонат світу-2026.
Поєдинок проти Албанії може стати для національної команди не лише формальністю, а й переломним моментом у тренерській історії. Контракт Реброва діє ще кілька місяців, але його майбутнє залишається відкритим, повідомляє 24 Канал.
Коли закінчується контракт Реброва?
Головний тренер збірної України очолив команду влітку 2023 року, підписавши угоду на два відбіркові цикли – Євро-2024 та чемпіонату світу-2026. Чинний контракт спеціаліста діє до 30 липня 2026 року.
В Українській асоціації футболу неодноразово підкреслювали, що не розглядають варіант дострокової зміни наставника і планують дати йому завершити відбірковий цикл. Президент УАФ Андрій Шевченко заявляв, що федерація "не розглядає заміну Реброва" і він може спокійно працювати далі.
Після матчу зі Швецією Ребров уникав питань про відставку, заявивши, що у нього попереду ще одна гра.
У версії пресконференції, що була оприлюднена на сайті УАФ, запитання журналістів про припинення роботи тренера були вирізані.
Ребров у збірній України: за та проти
Відомий шоумент і телеведучий Ігор Кондратюк у коментарі "Blik" припустив, що Сергій Ребров піде зі збірної найближчим часом.
У нього закінчується контракт за кілька місяців, а головного завдання він не виконав. Який сенс йти за два дні до товариського матчу? Піде після нього, я в цьому навіть не сумніваюся. Я не думаю, що йому хтось продовжить контракт за такої незрозумілої гри збірної,
– додав Кондратюк.
Водночас легенда українського футболу та екстренер збірної Йожеф Сабо не бачить, хто може замінити Реброва на цій посаді. Фахівець переконаний, що навіть у разі змін на тренерському містку команду повинен очолювати український фахівець.
Ми не будемо вирішувати, чи йти Реброву у відставку. Шевченко мені не дзвонить і не питає, кого призначати. Думаю, вони самі розберуться,
– заявив екснаставник.
Ребров може залишитися?
- За день до товариського матчу з Албанією з'явилася інформація, що Сергій Ребров розглядає варіант продовження контракту зі збірною України.
- На цей крок головного тренера могла наштовхнути відсутність реальних клубних пропозицій щодо працевлаштування після закінчення нинішнього контракту з УАФ.
- Зарплату головного тренера, згідно з умовами контракту, оцінюють у близько 1 мільйона 250 тисяч євро на рік.