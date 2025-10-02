Сергій Ребров поки не зміг досягти успіху зі збірною України. Через провальні матчі на старті відбору до ЧС-2026 тренера все частіше закликають піти у відставку.

Доля Сергія Реброва залишається під питанням після провальних матчів збірної України. 24 Канал зібрав усю найцікавішу інформацію щодо можливого відходу тренера збірної України.

Які результати Реброва у збірній?

Вже майже рік серед фанатів з'являються заклики до звільнення Сергія Реброва. Під його керівництвом збірна України провалила виступ на Євро-2024 та показала посередні результати в Лізі націй.

Проте УАФ заявляла про довіру до Реброва та акцентувала, що головною метою для збірної є потрапляння на чемпіонат світу-2026. Тому тренеру пробачали багато помилок та бліду гру.

Втім старт у кваліфікації на Мундіаль вийшов невдалим. Україна не тільки поступилась Франції (0:2), а ще й зіграла внічию зі скромним Азербайджаном (1:1) у вересні.

Саме після цього провалу фанати та експерти почали вимагати відходу Реброва. А масла у вогонь підлили грецькі ЗМІ, які з кінця вересня почали писати про інтерес Панатінаїкоса до українського наставника.



Сергій Ребров не зміг вивести Україну з групи на Євро-2024 / фото Getty Images

Греки хочуть Реброва

Кривдник Шахтаря у Лізі Європи звільнив Руї Віторію через невдалі результати на внутрішній арені. Поки що команду очолює Хрістос Контіс у ролі виконуючого обов'язки тренера. Тому греки наразі у пошуках постійного наставника.

І саме Реброва вважають головним претендентом на цю посаду. Спочатку наставник відмовлявся від цієї пропозиції. Мета Сергія Станіславовича – довести до завершення відбір на чемпіонат світу-2026 і потім же вирішувати подальшу долю.

Крім того, УАФ категорично відмовилась відпускати Реброва зі збірної. В організації запевнили, що довіряють тренеру. Втім ЗМІ запевняють, що з часом пріоритети Сергія Станіславовича змінились.

Ребров – протеже Єрмака?

Греки публікували інформацію, що українець все ж зацікавлений у роботі в Панатінаїкосі. Навіть був інсайд, що тренер запросив зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, щоб попросити його відпустити зі збірної України.

При чому тут голова держави? Річ у тому, що в кулуарах Реброва називають ставлеником Офісу президента України, а не УАФ. Сергій Станіславович є кумом Андрія Єрмака, тому вважається, що саме голова ОП був ініціатором запрошення коуча.



Сергій Ребров є близьким другом Андрія Єрмака / фото Офісу президента України

Зрештою є ймовірність, що саме через це УАФ не хоче звільняти Реброва. Проте ці теорії поки залишаються непідтвердженими, але про них вже пишуть у західних ЗМІ.

Чого хоче Ребров?

Хай там як, але схоже, що український фахівець вже частково думками у Греції. Видання SDNA стверджує, що Сергій Станіславович вже готовий очолити Панатінаїкос та чекає на згоду від УАФ.

Проте за останньою інформацією Ребров точно очолюватиме збірну України у жовтневих матчах відбору на ЧС-2026. А далі все залежатиме від результатів команди.

Якщо "синьо-жовті" здобудуть дві перемоги та покращать свої шанси на вихід на Мундіаль, Сергій Станіславович відмовить грекам та спробує досягти зі збірною підсумкового успіху.

А от у випадку негативних результатів у жовтні Ребров піде у афінський клуб достроково. Проте є ще одне "але". Невідомо, чи готовий Панатінаїкос чекати на 13 жовтня, коли тренер завершить жовтневий цикл.



Сергій Ребров може достроково піти зі збірної України / фото УАФ

Зараз греки цікавляться також і іншими наставниками. Зокрема був інтерес до Марка ван Боммеля та Фернанду Сантуша, тому Панатінаїкос може зрештою зробити ставку на когось із них.

Хто замість Реброва?

Цікаво, що у пресі майже не лунають кандидатури на заміну Реброва. Журналіст Ігор Бурбас казав, що УАФ може призначити Олега Лужного головним тренером збірної України, але сам спеціаліст пізніше спростував цю інформацію.

Крім того, Олександр Хацкевич вважав найкращим кандидатом на заміну Сергію Станіславовичу Юрія Вернидуба. Цей тренер зараз без роботи після відходу з Кривбасу в травні. Проте інший чуток щодо наступника Реброва немає. Схоже, в УАФ і справді не планують звільняти коуча.

Збірна України у відборі на ЧС-2026