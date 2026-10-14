У Лізі чемпіонів не буває прохідних суперників, – розмова з Кучером про матч Шахтар – АЕК

Донецький Шахтар обнадійливо стартував у Лізі чемпіонів 2026/2027. Після нічиєї на виїзді проти нідерландського ПСВ у другому турі "гірники" позмагаються проти грецького клубу АЕК.

Єдиний представник України в основному раунді євросезону ще ніколи не зустрічався з цим суперником в офіційних матчах. Новим для команди турецького наставника Арди Турана є й номінально домашній стадіон, яким у цьому сезоні Ліги чемпіонів став лондонський "Стемфорд Бридж".

Попри це, український клуб підходить до другого туру головного континентального турніру на відверто позитивній ноті: перше місце у чемпіонаті та наявність залікового балу у таблиці єврокубка.

Схожу динаміку має АЕК, який лише одним очком поступається лідеру чемпіонату Греції Панатінаїкосу, а Лігу чемпіонів розпочав з домашньої перемоги над австрійським клубом ЛАСК (1:0).

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу у перспективах матчу Шахтар – АЕК розібрався колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер, який у період ігрової кар'єри записав до свого активу 45 матчів у Лізі чемпіонів.

Чи зможе Шахтар перемогти АЕК

Олександре Миколайовичу, які ваші очікування від поєдинку Шахтар – АЕК?

Вважаю, що буде дуже цікава гра. Ми бачимо, що АЕК – команда, яка, крім Суперкубка Греції, поки що не програвала у цьому сезоні. У чемпіонаті у них були дві виїзні нічиї, а всі домашні матчі залишалися за цією командою.

Так, зараз для АЕКу матч буде виїзним, але насправді й для Шахтаря теж. Тому очікую цікавої гри. Раніше проводили матчі у Польщі чи Німеччині, тепер – "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Подивимось, якою буде підтримка, і як будемо виглядати.

Шахтар тривалий час грає всі матчі на виїзді, і це також дає певний досвід. Враховуючи минулий матч у Лізі чемпіонів, очікуємо на перемогу. У грі проти ПСВ (1:1) наша команда дуже сподобалася, тож сподіваюся лише на перемогу.

Футболісти Шахтаря у матчі проти ПСВ / Фото Шахтаря

Чи мала вплив на форму Шахтаря пауза на ігри збірних

Чи змінилася форма Шахтаря за минулі п'ять тижнів, які пройшли після зустрічі з ПСВ?

Зараз у нас була велика пауза на ігри збірних. Уже потім Шахтар переконливо обіграв Верес (3:0), але ми бачили, що у команди з Рівного було вилучення у першому таймі. Проти Шахтаря грати у повному складі важко, а вдесятьох – це великий гандикап для суперника.

Цей матч брати за основу для оцінки не потрібно, тож важко визначити, у якому фізичному стані перебувають футболісти Шахтаря. Побачимо уже у матчі проти АЕКа і тоді зможемо оцінити те, як вони вийшли з цієї паузи.

Багато хто залишився у клубі під час міжнародної паузи, але понад десять футболістів Шахтаря літали до різних збірних. Найбільше ми слідкували за українцями: Валерієм Бондарем, Миколою Матвієнком, Дмитром Різником, Єгором Назариною та Олегом Очеретьком. Чи вистачить штабу Арди Турана часу, щоб повернути українців у потрібний стан?

Має вистачити, адже і в збірній була ротація. Футболісти не грали усі матчі та по 90 хвилин. Повинні відновитись. Бачимо, що в УПЛ тренер дав Очеретьку відпочити. Гадаю, що гравці (збірної України – 24 Канал) підійдуть в оптимальних кондиціях до гри Ліги чемпіонів.

Чи стане матч другого туру ключовим для Шахтаря у Лізі чемпіонів

Під час ігрової кар'єри ви грали у Лондоні, зокрема й на стадіоні Челсі. Чи має "Стемфорд Бридж" свої особливості?

Це гарна арена, там дуже приємно грати. Якщо буде підтримка, то тоді враження від неї лише подвояться. Виступати на таких стадіонах, а це й при заповнених трибунах – отримувати задоволення.

Після матчу проти греків на Шахтар очікують Інтер, Спортінг, Фенербахче, Слован, РБ Лейпциг та Реал. Певно, лише словацька команда у Європі має нижчий статус, ніж опонент з Греції. Потенційні чотири очки після стартових двох матчів можна розглядати, як необхідний крок у топ-24?

Не люблю стрибати та дивитися наперед, адже результат побачимо лише після фінального свистка. До гри не бачу сенсу казати, що ми перемогли. Тут головне готуватись відповідально від матчу до матчу.

У таких турнірах, як Ліга чемпіонів, не буває прохідних суперників. Якщо хочемо перемагати та потрапляти до першої групи команд, які боротимуться далі за трофей – треба віддавати максимум зусиль.

Чи впливає на результат невизначеність щодо майбутнього Турана

У медіа активно обговорюють майбутнє Турана. Чи читають подібні новини футболісти та як зазвичай реагують?

Це зайве, краще такі новини не читати. Але гадаю, що можливий певний інтерес до тренера з боку збірної Туреччини, але в колективі потрібно закривати на це очі.

Сам тренер, Арда Туран, розуміє, що він перебуває у такому клубі як Шахтар і посеред сезону піти у збірну буде нелогічно. Вважаю, що Арда залишиться у Шахтарі та буде працювати.



Арда Туран / Фото ФК Шахтар

Що ще відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27

Матч Шахтар – АЕК розпочнеться у середу, 14 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що кольори грецького клубу представляє колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков. Наразі 30-річний українець не має статусу основного футболіста команди. На рахунку Зубкова один гол та один асист у восьми матчах за АЕК.

У 2023 році клуби зіграли товариський матч, який завершився прикрою поразкою донеччан з рахунком 5:0.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.