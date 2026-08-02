Донецький клуб під керівництвом головного тренера Арди Турана розпочинає новий чемпіонат у статусі чинного чемпіона України та одного з головних претендентів на черговий титул. У сезоні 2026/2027 "гірники" не лише захищатимуть чемпіонство, а й представлятимуть Україну в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Який прогноз на матч Шахтар – Кудрівка

Під час літнього трансферного вікна Шахтар посилив склад досвідченим захисником Олександром Караваєвим, який повернувся до рідного клубу після завершення контракту з Динамо у статусі вільного агента.

Для Кудрівки це буде другий поспіль сезон у прем'єр-лізі. Команда з Чернігівщини зберегла місце в УПЛ завдяки перемозі у стикових матчах над Агробізнесом, після чого суттєво оновила склад. Керівництво клубу на чолі з Олександром Протченком запросило одразу десятьох нових футболістів, серед яких колишній півзахисник Шахтаря Іван Петряк.

Історія особистих зустрічей повністю на боці донецької команди. У сезоні 2025/2026 суперники двічі зустрічалися в рамках чемпіонату України, і обидва матчі завершилися перемогами Шахтаря: 4:0 вдома та 3:1 на виїзді. Загальна різниця м'ячів у протистояннях становить 7:1 на користь "гірників".

Перед стартом нового чемпіонату Шахтар вважається беззаперечним фаворитом майбутнього поєдинку. Водночас Кудрівка спробує нав'язати боротьбу чинному чемпіону та розпочати сезон із позитивного результату.

Матч Шахтар – Кудрівка стане третім очним протистоянням команд і одним із найцікавіших поєдинків стартового туру Української Прем'єр-ліги сезону 2026/2027.