"Найнижча зарплата з часів Динамо": Шевченко сказав, скільки заробляє в УАФ

Очільник українського футболу Андрій Шевченко розповів про власні доходи. За словами функціонер, зараз він заробляє значно менше, ніж за часів ігрової кар’єри.

Президент УАФ розкрив інформацію про кількість коштів, які він заробляє на своїй посаді в організації. Про це колишній футболіст говорив у інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".

Що Шевченко сказав про свою зарплату?

За словами керівника УАФ, наразі його дохід від професійної діяльності є найменшим за багато років.

Загалом затратна частина бюджету УАФ, яка йде на зарплати – 15-16%. Це нижче, ніж було у попередників... Я заробляю 25 тисяч доларів, з них я плачу податки тут, в Україні. Також я резидент Великої Британії, тому я плачу їх і там. Після Динамо – це найнижча зарплата, яку я заробляв,

– зізнався Шевченко.

Зазначимо, що найбільшою зарплатнею у кар’єрі Шевченка вважається фінансове забезпечення, яке він отримав у 2006, після переходу з Мілану у Челсі.

За тогочасним повідомленням The Guardian, українець отримав контракт з виплатою 130 тисяч фунтів стерлінгів у тиждень.

Шевченко на чолі УАФ: що відомо?

Він займає свою посаду з січня 2024 року. До цього працював головним тренером збірної України та італійського Дженоа.

Нещодавно з’являлась інформація про рівень зарплати Шевченка в УАФ. Тоді від футбольних інсайдерів лунала сума вдвічі більша – 50 тисяч євро на місяць.

Окрім футбольної діяльності володар "Золотого м’яча-2024" займається також і дипломатичною сферою. У квітні він став позаштатним радником Володимира Зеленського з розвитку спортивної дипломатії та просування інтересів України на міжнародній арені.