Шевченко вперше зробив заяву про майбутнє Реброва у збірній України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України на чемпіонат світу-2026. Він також висловився щодо можливого звільнення головного тренера команди Сергія Реброва.

На сайті УАФ опублікували заяву Шевченка. Після цього стало зрозуміло, чого очікувати збірній України.

Що сказав Андрій Шевченко після матчу Україна – Швеція?

Колишній головний тренер збірної України подякував вболівальникам за підтримку команди, зазначивши, що результат останніх матчів залишає бажати кращого.

Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу,

– зазначив він.

Після товариської гри команда проведе детальний аналіз відбіркового циклу.

Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної,

– заявив Шевченко.

Що сказав Ребров про свою відставку?

Після поразки України від збірної Швеції багато вболівальників запитували, чи піде головний тренер у відставку. Сам тренер у післяматчевому коментарі говорив обережно, пояснюючи результат помилками команди та похвалою супернику.

Ребров вибачився перед фанатами за поразку і подякував гравцям за їхню роботу на полі.

Щодо свого майбутнього, тренер повідомив, що попереду ще товариський матч із Албанією, а його контракт із збірною закінчується через два місяці. Поки що пропозицій щодо продовження угоди від УАФ він не отримував, тож остаточне рішення про майбутнє буде ухвалено влітку.

Як прокоментував матч Україна – Швеція Йожеф Сабо?

Легенда Динамо у коментарі порталу sport-express.ua різко розкритикував тренерський штаб збірної України на чолі з Ребровим після поразки від Швеції в півфіналі плей-оф чемпіонату світу-2026.

За словами Сабо, українська команда виглядала розрізненою, гравці діяли індивідуально, а тренери не приділили достатньої уваги аналізу суперника, зокрема зіркового форварда Віктора Дьокереша з лондонського Арсеналу.

Сабо висловив розчарування підготовкою до матчу і поставив під сумнів професіоналізм тренерів, запитавши: "Невже наші тренери такі тупі?".

Як пройшов матч Україна – Швеція?