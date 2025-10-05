Київське Динамо у неділю зіграло матч чемпіонату України з харківським Металістом 1925. У складі "біло-синіх" навіть у заявці був відсутній Андрій Ярмоленко.

Команда Олександра Шовковського втратила важливі очки, зігравши внічию з Металістом 1925 (1:1). Вболівальників киян цікавило питання, чому в заявці команди не було Андрія Ярмоленка, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Як Шовковський пояснив відсутність Динамо?

"Біло-сині" не виграють в чемпіонаті чотири матчі поспіль. Присутність досвідченого Ярмоленка могла допомогти команді у важливому поєдинку.

На післяматчевій пресконференції Олександр Шовковський спробував пояснити відсутність лідера команди. Втім, вийшло у головного тренера не надто переконливо.

Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,

– зауважив Шовковський.

Після такої відповіді у шанувальників Динамо питань стало ще більше. Раніше блогер Ігор Бурбас повідомив про конфлікт між Шовковським та Ярмоленком. Однак згодом тренер і футболіст заперечили цей інсайд.

Втім, диму без вогню не буває. На матч з Крістал Пелесом Андрій Ярмоленко вийшов з капітанською пов'язкою та був замінений на 67-й хвилині, коли кияни вже програвали супернику 0:2.

Лідер киян не приховував свого незадоволення. Після заміни Ярмоленко підійшов до лави запасних та видав емоційний спіч. Проте невідомо, кому саме висловлював своє незадоволення 35-річний вінгер Динамо.

Як Ярмоленко грає у нинішньому сезоні?