Запитайте в Андрія, – Шовковський дивно пояснив відсутність Ярмоленка
- Андрій Ярмоленко не був у заявці на матч Динамо проти Металіста 1925 через сімейні проблеми, про які він повідомив тренера.
- Відомо, що Ярмоленко в середньому грав 56 хвилин за матч у нинішньому сезоні, але не відзначився результативними діями.
Київське Динамо у неділю зіграло матч чемпіонату України з харківським Металістом 1925. У складі "біло-синіх" навіть у заявці був відсутній Андрій Ярмоленко.
Команда Олександра Шовковського втратила важливі очки, зігравши внічию з Металістом 1925 (1:1). Вболівальників киян цікавило питання, чому в заявці команди не було Андрія Ярмоленка, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.
Як Шовковський пояснив відсутність Динамо?
"Біло-сині" не виграють в чемпіонаті чотири матчі поспіль. Присутність досвідченого Ярмоленка могла допомогти команді у важливому поєдинку.
На післяматчевій пресконференції Олександр Шовковський спробував пояснити відсутність лідера команди. Втім, вийшло у головного тренера не надто переконливо.
Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,
– зауважив Шовковський.
Після такої відповіді у шанувальників Динамо питань стало ще більше. Раніше блогер Ігор Бурбас повідомив про конфлікт між Шовковським та Ярмоленком. Однак згодом тренер і футболіст заперечили цей інсайд.
Втім, диму без вогню не буває. На матч з Крістал Пелесом Андрій Ярмоленко вийшов з капітанською пов'язкою та був замінений на 67-й хвилині, коли кияни вже програвали супернику 0:2.
Лідер киян не приховував свого незадоволення. Після заміни Ярмоленко підійшов до лави запасних та видав емоційний спіч. Проте невідомо, кому саме висловлював своє незадоволення 35-річний вінгер Динамо.
Як Ярмоленко грає у нинішньому сезоні?
- За даними Transfermarkt, у нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 11 матчів за Динамо. У чотирьох матчах він був у заявці, але не виходив на поле, а з Металістом 1925 не потрапив до стартового протоколу.
- В середньому досвідчений футболіст отримував 56 хвилин ігрового часу. Однак Андрій у жодному матчі не відзначився результативною дією. Це може свідчити про недостатню ігрову форму гравця, через що Шовковський висловлював зауваження Ярмоленку.
- Нагадаємо, що цей сезон стане останнім в ігровій кар'єрі лідера Динамо. 35-річний футболіст ще перед початком чемпіонату оголосив, що повісить бутси на цвях. Очікується, що Ярмоленко стане спортивним директором Динамо.