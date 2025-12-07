Шумахер досі найкращий: Ферстаппен не зміг побити вічний рекорд легенди Формули-1
- Ферстаппен не зміг побити рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю чемпіонств поспіль.
- Німець мав серію з п'яти титулів на початку 00-х.
Пілот Ред Булл виграв восьмий гран-прі у 2025 році. За цим показником Ферстаппен став найкращим у поточному сезоні.
У конкурентів нідерландця Ландо Норріса та Оскара Піастрі по сім перемог у 2025 році. Втім цього не вистачило для досягнення мети Ферстаппеном, повідомляє 24 Канал.
До теми Ферстаппен виграв гран-прі Абу-Дабі, але програв сезон: результати фінального етапу сезону Ф-1
Хто став чемпіоном Формули-1?
Оскільки Норріс фінішував третім, це гарантувало йому чемпіонство. Британець всього на два бали обійшов Макса та виграв свій дебютний титул в кар'єрі.
А ось Ферстаппен впустив можливість увійти в історію "королівських перегонів" та не зміг повторити одвічний рекорд. Макс був чемпіоном з 2021 по 2024 роки і міг вп'яте поспіль здобути титул.
Таке досягнення у Формулі-1 досягав лише легендарний Міхаель Шумахер. "Червоний Барон" був найкращим протягом 2000 – 2004 років, тож після завершення серії Макса він залишиться одноосібним рекордсменом.
Рекордні серії чемпіонств поспіль:
|
ГОНЩИК
|
СЕРІЯ
|
РОКИ
|
Міхаель Шумахер
|
5
|
2000 – 2004
|
Хуан-Мануель Фанхіо
|
4
|
1954 – 1957
|
Себастьян Феттель
|
4
|
2017 – 2020
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
2021 – 2024
Також за крок від рекорду Шумахера опинились Хуан-Мануель Фанхіо, Льюїс Гемілтон та Себастьян Феттель. Як і Ферстаппен, вони теж мали серію з чотирьох чемпіонств поспіль.
Що відомо про Міхаеля Шумахера?
- Німця можна назвати найкращим гонщиком Формули-1 в історії. Шумахер представляв команди Джордан, Бенеттон, Феррарі та Мерседес.
- Німецький гонщик здобув 91 перемогу на гран-прі. Міхаель аж сім разів ставав чемпіоном світу з Формулі-1, утримуючи рекорд по цьому показнику із Льюїсом Гемілтоном.
- Життя німця занурилось у таємницю, після того, як він вдарився головою об каміння під час катання на лижах у горах. Легенда Формули-1 перебував у комі.
- Згодом Шумахера перевезли до Швейцарії, де він продовжує проходити реабілітацію у своєму будинку на березі Женевського озера. Нещодавно стало відомо про виток фотографій Шумахера.
- До слова, фінський нейрохірург зробив припущення щодо стану здоров'я Шумахера. Він вважає, що легендарний гонщик спілкується виключно за допомогою очей та більше не може розмовляти.