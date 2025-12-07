Шумахер досі найкращий: Ферстаппен не зміг побити вічний рекорд легенди Формули-1

Пілот Ред Булл виграв восьмий гран-прі у 2025 році. За цим показником Ферстаппен став найкращим у поточному сезоні.

У конкурентів нідерландця Ландо Норріса та Оскара Піастрі по сім перемог у 2025 році. Втім цього не вистачило для досягнення мети Ферстаппеном, повідомляє 24 Канал.

Хто став чемпіоном Формули-1?

Оскільки Норріс фінішував третім, це гарантувало йому чемпіонство. Британець всього на два бали обійшов Макса та виграв свій дебютний титул в кар'єрі.

А ось Ферстаппен впустив можливість увійти в історію "королівських перегонів" та не зміг повторити одвічний рекорд. Макс був чемпіоном з 2021 по 2024 роки і міг вп'яте поспіль здобути титул.

Таке досягнення у Формулі-1 досягав лише легендарний Міхаель Шумахер. "Червоний Барон" був найкращим протягом 2000 – 2004 років, тож після завершення серії Макса він залишиться одноосібним рекордсменом.

Рекордні серії чемпіонств поспіль:

ГОНЩИК СЕРІЯ РОКИ Міхаель Шумахер 5 2000 – 2004 Хуан-Мануель Фанхіо 4 1954 – 1957 Себастьян Феттель 4 2017 – 2020 Макс Ферстаппен 4 2021 – 2024

Також за крок від рекорду Шумахера опинились Хуан-Мануель Фанхіо, Льюїс Гемілтон та Себастьян Феттель. Як і Ферстаппен, вони теж мали серію з чотирьох чемпіонств поспіль.

