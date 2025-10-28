Нагород не менше, ніж у батька: 12-річний син Усика запалює на турнірах в Іспанії

Старший син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Кирило продовжує поповнювати колекцію своїх нагород. 12-річний хлопець успішно виступає на змаганнях з дзюдо в Іспанії.

Після початку повномасштабної війни в Україні Олександр та Катерина Усики вирішили, що їхні сини Кирило та Михайло повинні жити в Іспанії із дідусем та бабусею. Там хлопці почали займатися дзюдо в академії українського тренера Івана Васильчука, пише 24 Канал.

Скільки нагород завоював старший син Усика?

12-річний Кирило зовні дуже схожий на свого батька. Завдяки бійцівському характеру та наполегливості він вже досяг значних успіхів у дзюдо на своєму рівні. Хлопець регулярно здобуває медалі різного ґатунку та кубки на змаганнях в Іспанії. Цілком можливо, що в майбутньому ним зацікавляться тренери збірної України з дзюдо.

Батьки за нагоди відвідують змагання за участю своїх синів. Олександр та Катерина дуже пишаються досягненнями дітей.

У травні цього року Кирило разом зі своїм 10-річним братом Михайлом завоювали золоті медалі на змаганнях в Іспанії. Їхній тренер відмітив красиві кидки у виконанні синів Усика.

Відео, як сини Усика завоювали золоті медалі

Дуже щедрим на медалі для Кирила Усика виявився жовтень. Спочатку старший син Усика здобув бронзову медаль на турнірі з дзюдо Copa de España A – Santander в Іспанії. Хлопець дуже впевнено переміг суперника та по-джентельменськи допоміг йому піднятися з татамі.

Кирило Усик (другий ліворуч) з "бронзою" / фото з інстаграму академії Васильчука

На Кубку Іспанії з дзюдо в Кадісі Кирило виборов срібну медаль. Юний спортсмен отримав чимало схвальних відгуків від тренерів та вболівальників.

Федерація дзюдо України лаконічно відреагувала на черговий успіх Кирила.

"Чекаємо у збірній", – йдеться у коментарі Федерації під відео.

Відео, як Кирило Усик завоював "срібло" на Кубку Іспанії

26 жовтня відбувся Кубок Іспанії у віковій категорії U15. На цих змаганнях Кирило посів третє місце, здобувши бронзову медаль. З успішним виступом свого сина привітав Олександр Усик, який зробив репост публікації тренера.

Олександр Усик привітав сина з "бронзою" / скриншот з інстаграму боксера

Підсумовуючи, хочеться побажати Кирилу Усику не зупинятися на досягнутому. Будемо сподіватися, що незабаром старший із синів знаменитого чемпіона з'явиться у складі збірної України та буде тішити вболівальників новими нагородами.

