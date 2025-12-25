Бідний роз'яснив, чому ПСЖ мусить вирішити ситуацію із Забарним і росіянином Сафоновим

Ілля Забарний влітку цього року приєднався до ПСЖ. При цьому за однією з умов українця Матвій Сафонов мав покинути французький клуб, але він досі залишається у команді.

Матвій Бідний прокоментував ситуацію між українським футболістом та росіянином у ПСЖ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на L`Eqiupe.

Що сказав Бідний про Сафонова і Забарного?

Міністр молоді та спорту наголосив, що не знає, що відбувається у середині паризького клубу. Однак, на його думку, вони повинні це владнати, адже це некомфортно нікому.

Керівництво ПСЖ має зрозуміти ставлення наших гравців. Але це великий клуб з багатою історією, і я гадаю, що його керівники знають, що роблять,

– сказав Бідний.

Як пише Le Parisien, що у ПСЖ розуміють чутливість теми стосунків між Забарним та Сафоновим. Обом футболістам порадили не з'являтися поруч один з одним на тренуваннях та публічних заходах.

Що відомо про стосунки Забарного із Сафоновим?