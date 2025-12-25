Бідний роз'яснив, чому ПСЖ мусить вирішити ситуацію із Забарним і росіянином Сафоновим
- Ілля Забарний приєднався до ПСЖ, а Матвій Сафонов все ще залишається у команді, хоча мав піти за проханням українця.
- Матвію Бідному невідомо, що відбувається всередині клубу, але він вважає, що ПСЖ має вирішити ситуацію, оскільки це некомфортно для всіх.
Ілля Забарний влітку цього року приєднався до ПСЖ. При цьому за однією з умов українця Матвій Сафонов мав покинути французький клуб, але він досі залишається у команді.
Матвій Бідний прокоментував ситуацію між українським футболістом та росіянином у ПСЖ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на L`Eqiupe.
Що сказав Бідний про Сафонова і Забарного?
Міністр молоді та спорту наголосив, що не знає, що відбувається у середині паризького клубу. Однак, на його думку, вони повинні це владнати, адже це некомфортно нікому.
Керівництво ПСЖ має зрозуміти ставлення наших гравців. Але це великий клуб з багатою історією, і я гадаю, що його керівники знають, що роблять,
– сказав Бідний.
Як пише Le Parisien, що у ПСЖ розуміють чутливість теми стосунків між Забарним та Сафоновим. Обом футболістам порадили не з'являтися поруч один з одним на тренуваннях та публічних заходах.
Що відомо про стосунки Забарного із Сафоновим?
Український футболіст після переходу у ПСЖ одразу продемонстрував свою позицію. Забарний заявив, що не підтримує стосунки з росіянами, адже у його країні йде війна.
Нещодавно українець зіграв у одному матчі з Сафоновим, оскільки основний воротар Люка Шевальє отримав пошкодження. Журналіст Ігор Циганик розкритикував Забарного за гру з росіянином.
Відзначимо, що уникання російського голкіпера лідер збірної України викликало жарти серед футболістів ПСЖ. Сафонова підколюють у паризькому клубі.