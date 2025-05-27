Українські судді вперше працюватимуть на фінальному етапі Ліги чемпіонів з ампфутболу

Двоє наших арбітрів отримали дебютні призначення на матчі євротурніру. Максим Чертоляс і Анастасія Резнік судитимуть матчі з ампфутболу в Туреччині.

Українська асоціація футболу продовжує розвивати ампфутбол в Україні. Це питання особливо гостро постало після початку повномасштабної війни, коли кількість людей з ампутаціями різко збільшилась.

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Вперше в Європі

За останній рік УАФ провела чимало заходів на підтримку цього виду футболу. Тепер же наші представники ампфутболу виходять на міжнародний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Вперше в історії нашого ампфутболу українські арбітри відпрацюють на матчах Лігу чемпіонів. Мова про двох суддів Максима Чертоляса і Анастасію Резнік.

Вони пройшли міжнародний відбір і отримали призначення на фінальний етап Ліги чемпіонів з ампфутболу. Він пройде з 30 травня по 1 червня в Туреччині.



Це історичне досягнення не лише для наших арбітрів, а й для всього українського ампфутболу. Нагадаємо, що в середині травня у Києві відбувся другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу – Весняний кубок "Ліги Дужих".