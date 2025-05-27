Українські судді вперше працюватимуть на фінальному етапі Ліги чемпіонів з ампфутболу
- Українські арбітри отримали дебютні призначення на Лігу чемпіонів з ампфутболу.
- Максим Чертоляс та Анастасія Резнік працюватимуть на фінальному етапі турніру.
- Матчі пройдуть з 30 травня по 1 червня в Туреччині.
Двоє наших арбітрів отримали дебютні призначення на матчі євротурніру. Максим Чертоляс і Анастасія Резнік судитимуть матчі з ампфутболу в Туреччині.
Українська асоціація футболу продовжує розвивати ампфутбол в Україні. Це питання особливо гостро постало після початку повномасштабної війни, коли кількість людей з ампутаціями різко збільшилась.
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Вперше в Європі
За останній рік УАФ провела чимало заходів на підтримку цього виду футболу. Тепер же наші представники ампфутболу виходять на міжнародний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.
Вперше в історії нашого ампфутболу українські арбітри відпрацюють на матчах Лігу чемпіонів. Мова про двох суддів Максима Чертоляса і Анастасію Резнік.
Вони пройшли міжнародний відбір і отримали призначення на фінальний етап Ліги чемпіонів з ампфутболу. Він пройде з 30 травня по 1 червня в Туреччині.
Це історичне досягнення не лише для наших арбітрів, а й для всього українського ампфутболу. Нагадаємо, що в середині травня у Києві відбувся другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу – Весняний кубок "Ліги Дужих".