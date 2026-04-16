"Нас ставили на місце за допомогою арбітрів": ексдиректор Дніпра – про скандальне суддівство
- Колишній гендиректор Дніпра Андрій Стеценко розповів про упереджене суддівство в УПЛ.
- Він згадав, як арбітри заважали його команді стати чемпіоном.
Вже майже 10 років футбольний клуб Дніпро не має професійного статусу. Свого часу команда доходила до фіналу Ліги Європи та боролась чемпіонство.
Правда, золота УПЛ Дніпру так і не вдалось завоювати. Команда тричі брала "бронзу", а у 2014-му посіла другу сходинку. Відставання від Шахтаря було 6 очок.
До теми В УЄФА не дурні сидять, – інтерв'ю з ексдиректором Дніпра про суддів в УПЛ і претензії Полісся
Чи прибивали судді Дніпро?
Тоді чимало ширилось чуток в ЗМІ щодо упередженого суддівства проти дніпрян. Зрештою цю інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував колишній гендиректор Дніпра Андрій Стеценко.
Періодично, коли ми намагалися боротися за високі місця, нас трішки ставили на місце за допомогою арбітрів. А так у мене ніяких образ чи скандалів із суддями не було. З усіма були досить рівні стосунки. Просто не знаю, які там підводні течії впливали на їхній арбітраж, але прецедентів було багато. В мій час подібного роду речей не було: ні VAR, ні поліграфа. Вірили на слово,
– розповів Стеценко.
Раніше ексдиректор Дніпра оцінив суддівство у нинішній УПЛ. Він піддав сумніву упередженість арбітрів та висміяв клуби, які звинувачують УАФ у відсутності відкритості.
Нагадаємо, що Дніпро двічі ставав чемпіоном ще за часів СРСР. Команда тріумфувала у 1983 та 1988 роках, тоді як ще двічі "біло-блакитні" вигравали срібні медалі.
Що коїться із суддями в УПЛ зараз?
- У 2026 році в чемпіонаті України сколихнуло кілька суддівських скандалів. Найгучніший стався на початку березня, коли провально відсудила бригада арбітрів на чолі із Миколою Балакіним.
- Це стало приводом для житомирського клубу вимагати пожиттєвого бану для арбітра VAR Дениса Шурмана. Крім того, Полісся призначило прешим віцепрезидентом Олександра Усика.
- Також був скандальний епізод у матчі Динамо – Карпати, де арбітр Дмитро Панчишин скасував чистий гол Матвія Пономаренка. Через це рішення кияни поступились гостям зі Львова (0:1).
- А нещодавно судді знову помилились на користь Карпат, не призначивши пенальті у її ворота в матчі проти Олександрії. До слова, в середині квітня представники клубів УПЛ провели зустріч із президентом УАФ Андрієм Шевченком.