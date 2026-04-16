"Нас ставили на місце за допомогою арбітрів": ексдиректор Дніпра – про скандальне суддівство

Вже майже 10 років футбольний клуб Дніпро не має професійного статусу. Свого часу команда доходила до фіналу Ліги Європи та боролась чемпіонство.

Правда, золота УПЛ Дніпру так і не вдалось завоювати. Команда тричі брала "бронзу", а у 2014-му посіла другу сходинку. Відставання від Шахтаря було 6 очок.

До теми В УЄФА не дурні сидять, – інтерв'ю з ексдиректором Дніпра про суддів в УПЛ і претензії Полісся

Чи прибивали судді Дніпро?

Тоді чимало ширилось чуток в ЗМІ щодо упередженого суддівства проти дніпрян. Зрештою цю інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував колишній гендиректор Дніпра Андрій Стеценко.

Періодично, коли ми намагалися боротися за високі місця, нас трішки ставили на місце за допомогою арбітрів. А так у мене ніяких образ чи скандалів із суддями не було. З усіма були досить рівні стосунки. Просто не знаю, які там підводні течії впливали на їхній арбітраж, але прецедентів було багато. В мій час подібного роду речей не було: ні VAR, ні поліграфа. Вірили на слово,

– розповів Стеценко.

Раніше ексдиректор Дніпра оцінив суддівство у нинішній УПЛ. Він піддав сумніву упередженість арбітрів та висміяв клуби, які звинувачують УАФ у відсутності відкритості.

Нагадаємо, що Дніпро двічі ставав чемпіоном ще за часів СРСР. Команда тріумфувала у 1983 та 1988 роках, тоді як ще двічі "біло-блакитні" вигравали срібні медалі.

Що коїться із суддями в УПЛ зараз?