Суперниця Магучіх на двох з тренером отримала від уряду 50 тисяч євро

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич була відзначена владою своєї країни за срібло чемпіонату світу у приміщенні. За медаль, яку атлетка розділила з двома іншими спортсменками, їй та її наставнику виписали солідний чек.

Топич не стала одноосібною срібною призеркою – вона показала ідентичний результат з Юлією Левченко та Ніколою Оліслагерс. Попри це, в уряді Сербії розщедрилися на 50 тисяч євро, пише Telegraf.

За що тримала преміювання суперниця Ярослави Магучіх?

Топич ніколи раніше не брала медалей на чемпіонатах світу з легкої атлетики у приміщенні. Навіть з урахуванням світових першостей на стадіоні, це був її найкращий результат, адже у Токіо в 2025 році вона взяла тільки бронзу.

За такий результат Топич та її тренер і батько Драгутин Топич отримали від чиновників по 25 тисяч євро. Щоправда суму виплатили у місцевій валюті, сербських динарах.

Що відомо про Ангеліну Топич?

20-річна сербка вважається молодою зіркою стрибків у висоту. Попередня володарка світового рекорду болгарка Стефка Костадінова зізнавалась, що вважає саме Топич майбутньою власницею найвищого стрибка в історії. Нині ж рекорд належить українці Ярославі Магучіх – 2 метри 10 сантиметрів.

