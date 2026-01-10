Світоліна та Костюк за крок від трофеїв: коли та де дивитися фінальні матчі українок

Цей рік почався для українського тенісу із дуже крутих результатів. Вже у перших турнірах 2026-го наші тенісистки досягли крутого прогресу.

Еліна Світоліна та Марта Костюк дійшли до фіналів змагань, які проходять напередодні Australian Open. Вже у неділю, 11 січня, дівчата можуть виграти свої перші трофеї цього року, повідомляє 24 Канал.

Коли і де дивитися матч Світоліної?

Перша ракетка України бере участь у турнірі категорії WTA250 у новозеландському Окленді. Еліна підійшла до змагання у статусі однієї з фавориток і його вона повністю виправдовує. Світоліна пройшла вже чотирьох опоненток:

1/16 фіналу . Варвара Грачова (Франція) 6:3, 6:1

. Варвара Грачова (Франція) 1/8 фіналу . Кеті Бултер (Велика Британія) 7:5, 6:4

. Кеті Бултер (Велика Британія) 1/4 фіналу . Сонай Картал (Велика Британія) 6:4, 6:7, 7:6

. Сонай Картал (Велика Британія) 1/2 фіналу. Іва Йович (США) 7:6, 6:2

Тепер у битві за трофей Світоліна зіграє китаянки Сінь Ю Ван, яка посідає 57 місце в рейтингу WTA. Фінальний поєдинок в Окленді розпочнеться 11 січня орієнтовно о 06:00 за київським часом.

Коли і де дивитися матч Костюк?

У свою чергу друга ракетка України Марта Костюк запалила ще гучніше. Дівчина змогла сенсаційно пробитися у фінал турніру WTA500, який проходить у австралійському Брісбені. Ба більше, українка здолала аж трьох тенісисток з топ-10 рейтингу WTA:

1/16 фіналу . Юлія Путінцева (Казахстан) 6:7, 6:1, 6:0

. Юлія Путінцева (Казахстан) 1/8 фіналу . Аманда Анісімова (США) 6:4, 6:3

. Аманда Анісімова (США) 1/4 фіналу . Мірра Андрєєва 7:6, 6:3

. Мірра Андрєєва 1/2 фіналу. Джессіка Пегула (США) 6:0, 6:3

У фіналі Костюк битиметься із найкращою тенісисткою світу Аріною Сабаленка. Білоруска, яка грає під нейтральним прапором, є лідером рейтингу WTA аж з жовтня 2024 року.

Матч Сабаленка – Костюк стартує 11 січня орієнтовно о 08:00 за київським часом. Обидва фінали за участі Світоліної та Костюк будуть показані в прямій трансляції на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Які останні результати у Світоліної та Костюк?