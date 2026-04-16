Укр Рус
"Це дуже важко": 17-річна Онофрійчук заявила, що часто потрапляє під обстріли у Києві
16 квітня, 14:08
3

"Це дуже важко": 17-річна Онофрійчук заявила, що часто потрапляє під обстріли у Києві

Олександра Власова
Основні тези
  • Таїсія Онуфрійчук, українська гімнастка, виступає під обстрілами в Києві, але продовжує свої тренування і має амбіції стати олімпійською чемпіонкою.
  • Вона вже має успіхи на міжнародній арені, включаючи дві бронзи на чемпіонаті світу в Ріо, і планує досягти тріумфу на Олімпійських іграх-2028.

Молода українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук демонструє вражаючі результати та має великий потенціал стати зіркою української гімнастики. Втім, її досягнення, як і у багатьох інших українських спортсменів, відбуваються на тлі війни.

Вона поділилася своїми думками про життя під час війни та своїми спортивними цілями. Незважаючи на небезпечні умови в Києві вона ніколи не втрачає з поля зору своїх амбіцій у спорті, повідомляє Frankfurt26.

Що сказала Онофрійчук про Олімпійські ігри-2024?

Дев'яте місце на Олімпіаді-2024 у Парижі стало стартом блискучої кар'єри Онофрійчук. 

Два роки тому в Парижі я забагато думала до та під час змагань. І я зрозуміла, що над помилками потрібно працювати негайно,
– каже Онофрійчук. 

Минулого року на чемпіонаті світу в Ріо вона здобула дві бронзи, у стрічці та в командних змаганнях, і була четвертою в індивідуальному багатоборстві. 

Наприкінці року короткий час очолювала світовий рейтинг.

На Літніх Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі вона сподівається святкувати тріумф.

Я ще далека від піку своєї кар'єри. І тому я можу стати олімпійською чемпіонкою через два роки,
– ділиться гімнастка.

Як тренується Онофрійчук під час війни?

Спортсменка для відпочинку від війни їздить або в тренувальний табір у Японію, або на коротку відпустку до Німеччини.

Я час від часу відвідую там свою двоюрідну сестру та бабусю,
– каже 17-річна дівчина.

Вона також поділилася своїми переживаннями під час тренування у воєнний час.

Ми часто перебуваємо під обстрілом у Києві, і це дуже важко. Але це велика честь представляти країну, яка зараз перебуває у стані війни,
– каже спортсменка.

Чи отримає суперниця Онофрійчук покарання?

  • На Кубку світу з художньої гімнастики українка Таїсія Онуфрійчук здобула золото, але церемонію нагородження затьмарив інцидент: росіянка Софія Ільтерякова під нейтральним статусом відвернулася від прапора України під час гімну.

  • Міжнародна федерація гімнастики обмежилася попередженням, але повторне порушення може позбавити її нейтрального статусу. 

  • Українська федерація гімнастики засудила поведінку спортсменки, а World Gymnastics наголосила на відокремленні спорту від політики.