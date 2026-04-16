"Це дуже важко": 17-річна Онофрійчук заявила, що часто потрапляє під обстріли у Києві

Молода українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук демонструє вражаючі результати та має великий потенціал стати зіркою української гімнастики. Втім, її досягнення, як і у багатьох інших українських спортсменів, відбуваються на тлі війни.

Вона поділилася своїми думками про життя під час війни та своїми спортивними цілями. Незважаючи на небезпечні умови в Києві вона ніколи не втрачає з поля зору своїх амбіцій у спорті, повідомляє Frankfurt26.

Дивіться також Оце справжня підтримка: обійми Онофрійчук і Дерюгіної потрапили на відео

Що сказала Онофрійчук про Олімпійські ігри-2024?

Дев'яте місце на Олімпіаді-2024 у Парижі стало стартом блискучої кар'єри Онофрійчук.

Два роки тому в Парижі я забагато думала до та під час змагань. І я зрозуміла, що над помилками потрібно працювати негайно,

– каже Онофрійчук.

Минулого року на чемпіонаті світу в Ріо вона здобула дві бронзи, у стрічці та в командних змаганнях, і була четвертою в індивідуальному багатоборстві.

Наприкінці року короткий час очолювала світовий рейтинг.

На Літніх Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі вона сподівається святкувати тріумф.

Я ще далека від піку своєї кар'єри. І тому я можу стати олімпійською чемпіонкою через два роки,

– ділиться гімнастка.

Як тренується Онофрійчук під час війни?

Спортсменка для відпочинку від війни їздить або в тренувальний табір у Японію, або на коротку відпустку до Німеччини.

Я час від часу відвідую там свою двоюрідну сестру та бабусю,

– каже 17-річна дівчина.

Вона також поділилася своїми переживаннями під час тренування у воєнний час.

Ми часто перебуваємо під обстрілом у Києві, і це дуже важко. Але це велика честь представляти країну, яка зараз перебуває у стані війни,

– каже спортсменка.

Чи отримає суперниця Онофрійчук покарання?