Російська гімнастка відвернулася від прапора й гімну України: як виправдали її витівку

На Кубку світу з художньої гімнастики українська спортсменка Таїсія Онофрійчук завоювала золоту медаль. Під час церемонії нагородження, коли звучав гімн України, нейтральна спортсменка з Росії відвернулася і не віддала належної уваги українському прапору.

Тренерка російської збірної з художньої гімнастики Тетяна Сергаєва спробувала пояснити вчинки "нейтральної" Софії Ільтерякової. Її слова опублікувало пропагандистське агентство.

Дивіться також Українка Онуфрійчук виграла три "золота" та шокувала фанатів на турнірі з художньої гімнастики

Що сказала російська тренерка про вчинок Ільтерякової?

За її словами, Софія Ільтерякова вперше бере участь в етапі Кубка світу, ставши дебютанткою на змаганнях такого рівня. У цьому сезоні вона перейшла з юніорської категорії до дорослої та відразу виступає на одному з найконкурентніших етапів серії.

Під час церемонії нагородження Софія могла трохи розгубитися – для спортсменки, яка вперше виходить на такий рівень, це абсолютно природно,

– прокоментувала Сергаєва.

Що відомо про вчинок Ільтерякової?

Під час етапу Кубка світу з художньої гімнастики в Софії 17-річна українська спортсменка Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем, випередивши "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову.

Під час нагородження, коли лунав гімн України, суперниця демонстративно відвернулася, що викликало широкий резонанс у соцмережах.

Як Онофрійчук виступила на Кубку світу?