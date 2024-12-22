На поєдинку між Усиком та Ф'юрі був присутній суддя зі штучним інтелектом, який віддав перемогу українцю. "Циганський король" на тлі поразки відреагував на нововведення.

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Негативне ставлення Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі негативно відреагував на суддю зі штучним інтелектом, який був присутній на протистоянні. "Циганський король" зазначив, що він не потрібен, повідомляє 24 канал із посиланням на Майка Коппінджера.

До біса комп'ютери, нехай працюють люди. Більше роботи для людей, менше роботи для комп'ютерів. До біса електромобілі теж,

– сказав розгніваний Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вдруге здолав британського боксера у 2024 році в Ер-Ріяді. Судді віддали перемогу українцю одноголосним рішенням.

Також відомий промоутер Френк Воррен прокоментував реванш Усик – Ф'юрі. Засновник Queensberry Promotions вважає результати поєдинку несправедливими.