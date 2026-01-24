Футболіст з Криму розриває в Англії: український талант забив у другій грі поспіль за новий клуб

Українці нечасто запалюють в англійському футболі. Проте у поточному сезоні фанати отримали новий стимул слідкувати за нижчими дивізіонами.

В середині січня Сандерленд віддав в оренду українського вінгера Тимура Тутєрова. Футболіст найближчі півроку проведе у клубі Ексетер Сіті, повідомляє 24 Канал.

До теми Як дві перемоги в Лізі чемпіонів: скільки Зінченко зароблятиме в Аяксі

Як Тутєров забив за Ексетер Сіті?

Вже на наступний день після підписання угоди 20-річний уродженець Криму забив у дебютному матчі за новий клуб. Тепер же Тимур розвинув успіх та продовжив свою гольову серію.

В другій грі за Ексетер Сіті Тутєров знову залишився на заміні. На 55-й хвилині матчу проти Порт Вейл українець вийшов на поле і доволі швидко відзначився другим голом за команду.

Тутєров вразив ворота Порт Вейл: дивитися відео

Тимур відгукнувся на простріл Ейтчінсона та добив м'яч у порожні ворота. У підсумку Ексетер Сіті тріумфував з рахунком 3:1 та здобув свою другу поспіль перемогу.

Хто такий Тимур Тутєров?

Клуб українця піднявся на 10 місце в турнірній таблиці Ліги Один, третьому дивізіоні чемпіонату Англії). Зазначимо, що до 2023 року українець виступав за юнацьку команду Колоса.

Тоді він залишив ковалівський клуб та підписав контракт із Сандерлендом до 2027 року. Також Тутєров вже має у своєму активі три матчі у складі молодіжної збірної України.

Що відомо про виступи українців в Англії?