Матч 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться у суботу, 20 грудня. Поєдинок на лондонській арені "Тоттенхем Хотспур Стедіум" розпочнеться о 19:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Тоттенхемом та Ліверпулем?

Протистояння Тоттенхема та Ліверпуля нараховує 185 матчів у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, впевнену перевагу зберігають "червоні" – 91 перемога, тоді як у "шпор" – 50 звитяг. Ще 44 зустрічі завершилися внічию.

За різницею забитих та пропущених м'ячів перевага за Ліверпулем. "Мерсісайдці" забили суперникам 309 м'ячів, на що "лілейно-білі" відповіли 217 влучними ударами.

У чотирьох з п'яти останніх матчів перемогу святкував Ліверпуль. Лише в поєдинку Кубка ліги, що відбувся 8 січня 2025 року, Тоттенхем з мінімальним рахунком 1:0 здолав суперника.

Востаннє команди зустрічалися 27 квітня в рамках сезону АПЛ 2024 – 2025. Тоді перемогу з розгромним рахунком 5:1 здобув чемпіон Англії.

Прогноз букмекера

Ліверпуль є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "червоних" дають 2,10. Шанси господарів поля оцінюють у 3,33. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 3,80. На думку букмекерів, у матчі буде забито більше трьох голів. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,66, тоді як ТМ2,5 – 2,22. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,61.

*Коефіцієнти подані станом на 22:05 14.12.2025

Яке турнірне положення Тоттенхема і Ліверпуля?