Усика треба відправити до лабораторії на обстеження, – тренер Дюбуа

Дон Чарльз, який тренує чемпіона WBO у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, висловився проти повторного бою свого бійця з Олександром Усиком. Наставник відверто заявив, що взагалі не має бажання знову зводити підопічного в рингу з абсолютним чемпіоном.

Фахівець поділився своєю думкою у недавньому інтерв'ю для ютуб-каналу Daily Mail Boxing. Він порівняв українського боксера з прибульцем через його винятковий спортивний інтелект.

Що Чарльз сказав про Усика?

Він зізнався, що за свої 26 років тренерської кар'єри він розробляв стратегії проти багатьох видатних боксерів, включаючи братів Кличків. Проте феномен Усика (разом із Тайсоном Ф'юрі) полягає в здатності миттєво руйнувати будь-які заготовки суперників.

Я довго працював, щоб створити, на мою думку, ідеальний план на бій Усика і Ф'юрі. Вони здатні розірвати ваш план на мільйон шматочків. Усик і Ф'юрі – єдині два такі бійці на планеті. Вони мають неймовірний IQ,

– заявив Чарльз.

Тренер навіть вигадав для Усика нове прізвисько та запропонував дослідити його феномен у наукових цілях.

Ця людина – інопланетянин. Його треба відправити до лабораторії, у хорошому сенсі, у позитивному сенсі. Так, його потрібно відправити до лабораторії та дослідити цю людину, щоб витягти хоч частину того IQ, який в нього є. Це єдине слово, яким я можу його описати. Він – хамелеон,

– додав тренер.

На пряме запитання журналіста про те, чи хотів би він знову організувати поєдинок між Дюбуа та Усиком, Чарльз відповів максимально емоційно та відверто.

Велика буква "Н", велика буква "І", знак оклику. Тримайте його подалі від мого хлопчика,

– сказав наставник британця.

Нагадаємо! Даніель Дюбуа та Олександр Усик уже двічі зустрічалися на рингу. В обох протистояннях перемогу святкував український чемпіон.

Як пройшли бої Усика проти Дюбуа?

Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року і завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Бій запам'ятався суперечливим епізодом у 5-му раунді: Дюбуа завдав удар, після якого українець впав на ринг. Рефері визнав удар нижче пояса і дав Усику час на відновлення. Британська команда досі вважає цей удар легітимним.

Реванш пройшов 19 липня 2025 року і завершився чистим нокаутом Усика у 5-му раунді. Українець серією точних ударів спершу змусив Дюбуа опуститися на коліна у нокдаун, а після другого падіння від потужного зустрічного лівого хуку в підборіддя рефері зупинив бій.

Коли Усик наступного разу вийде на ринг?

Поєдинок між українським чемпіоном та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном пройде за правилами боксу в ніч з 23 на 24 травня 2026 року. Це один із найрезонансніших кросовер-матчів сучасного світу єдиноборств. Бій відбудеться просто неба в єгипетській Гізі на фоні знаменитих пірамід. Для шоу "Glory in Giza" спеціально збудували тимчасову арену, а переможець отримає унікальний пояс WBC "Король Нілу".

Верховен, відомий як "Король кікбоксингу", понад 12 років безперервно утримував титул чемпіона світу у важкій вазі промоушена Glory. До боксерського бою його готує авторитетний тренер Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона Ф'юрі.

Ексклюзивна трансляція в Україні на платформі Київстар ТБ, міжнародна трансляція через DAZN.

Цей поєдинок стане для Усика першим виходом на ринг після повторної перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року.

Суперники вже прибули до місця проведення та влаштували видовищну дуель поглядів біля підніжжя пірамід.