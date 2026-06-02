Як повідомляє обласна прокуратура, злочин стався у 2018 році. Протягом шести місяців під вигаданим приводом участі дитини у фотосесії спортивної білизни для акробатики тренер вчиняв розпусні дії щодо однієї з 11-річних учениць.

Що скоїв колишній тренер?

Вину чоловіка довели експертизи, а також свідчення потерпілої та свідків. Попри це, він не визнавав своєї вини. Засудженого визнали винним за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – "Розбещення неповнолітніх".

У вечірній час, щонайменше двічі на тиждень, залишаючись із дитиною після занять, він змушував її одягати відверту білизну та фотографував. Дитина довго боялася розповісти про це рідним і лише згодом повідомила матері, яка одразу звернулася до правоохоронних органів,

– зазначають у прокуратурі.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили.

Кого з українських тренерів останнім часом засудили або заарештували?

Останнім часом в Україні були зафіксовані кілька резонансних судових вироків, арештів та звинувачень щодо спортивних тренерів. Більшість таких справ стосуються сексуального насильства над їхніми вихованцями.

19 травня 2026 року волейбольного тренера засудили до 7 років і 6 місяців ув'язнення. Його визнали винним у сексуальному насильстві, розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх спортсменок протягом періоду з 2012 по 2021 рік.

У травні 2026 року Генеральна прокуратура України передала до суду справу 37-річного тренера з бразильського джиу-джитсу. Чоловіка затримали після того, як правоохоронці зафіксували на приховану камеру насильство над 11-річною дівчинкою з особливими потребами у спортзалі. Пізніше з'ясувалося про ще одну жертву з Запоріжжя.