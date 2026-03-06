Україна бойкотувала: як пройшла церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026

У Мілані та Кортіна-д'Ампеццо стартували зимові Паралімпійські ігри-2026. Вперше за тривалий час на великих спортивних змаганнях були присутні росіяни зі своїм національним прапором.

В Італії відбулося урочисте відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор. Україна та близько двох десятків країн світу не брали участі в церемонії через присутність російських та білоруських спортсменів зі своїми національними прапорами, передає 24 Канал.

Як пройшла церемонія відкриття?

Офіційний транслятор Ігор в Україні, "Суспільне Спорт", не показував церемонію відкриття. У межах дійства відбувся традиційний парад спортсменів. У ньому взяли участь атлети із 28 національних паралімпійських комітетів

Вперше з 2014 року представники Росії вийшли на церемонію відкриття Ігор з прапором та гімном.



Російські представники на церемонії/Фото ТАСС

За повідомленням sport-express, до складу делегації увійшли президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков, переможниця та призер Кубків світу з лижних перегонів та біатлону спорту сліпих Анастасія Багіян, її спортсмен-ведучий Сергій Синякін та паралімпійський-аташе збірної Росії Катерина Проніна. Сам прапор Росії пронесла італійський волонтер Ганна із Брешії.



Прапор Росії під час церемонії відкриття Паралімпіади-2026/кадр з трансляції

Попри бойкот Україною церемонії відкриття, організатори змагань з Міжнародного паралімпійського комітету винесли український прапор під час дійства.



Організатори винесли український прапор під час церемонії відкриття Паралімпіади-2026/кадр з трансляції

Політичні протести та бойкоти

Особливістю церемонії стало те, що значна кількість країн відмовилися від участі в параді через рішення Міжнародного Паралімпійського Комітету допустити російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Україна та багато інших делегацій вирішили не виходити на Парад націй і бойкотували церемонію.

До бойкоту приєдналися Австралія, Німеччина, Франція та ще понад 20 інших країн, які або взагалі не виходили, або делегували лише символічну участь.

Частина інших країн не пустили своїх офіційних делегацій на церемонію або вирішили пропустити певні моменти трансляції (наприклад, польські телевізійники оголосили, що вони не показуватимуть вихід росіян і білорусів у прямому ефірі).

