Гравець збірної України видав вогняний матч в чемпіонаті Іспанії та нокаутував топ-команду
- Жирона розгромила Атлетік 3:0 у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії.
- Вінгер збірної України Віктор Циганков віддав дві результативні передачі.
В чемпіонаті Іспанії 2025 – 2026 цими вихідними проходять матчі 28 туру Ла Ліги. Увага українців була прикута до матчу за участі Жирони.
У команді Мічела виступає троє українців. У звітному турі Жирона приймала потужного суперника в особі Атлетіка з Більбао, повідомляє 24 Канал.
Як Циганков запалив проти Атлетіка?
Воротар Владислав Крапивцов очікувано опинився на заміні. А ось Віктор Циганков та Владислав Ванат вже традиційно вийшли з перших хвилин.
Ванат провів посередній поєдинок та був замінений на 70-й хвилині. А ось Циганков став одним з героїв матчу та допоміг Жироні здобути розгромну перемогу.
Українець записав на свій рахунок два асисти. У першому таймі Віктор віддав результативну передачу на Рінкона, тоді як під завісу матчу Циганков допоміг відзначитись Ечеверрі.
Ще один гол в середині другого тайму оформив Унахі. Перемога з рахунком 3:0 дозволила Жироні піднятися на 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відстань від єврокубкової зони становить лише три бали.
Як Ванат та Циганков проводять сезон?
- Ванат лише влітку 2025-го став гравцем Жирони, перейшовши з Динамо за 15 мільйонів євро. Нападник одразу став гравцем основи каталонців.
- На його рахунку вже 10 голів та два асисти у 27-ми матчах. Особливо ударним для українця вийшов січень, коли він оформив чотири м'ячі, завдяки чому претендував на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.
- Що ж стосується Циганкова, то вінгер виступає за Жирону вже три роки. За поточний сезон Віктор оформив 6 голів та 4 асисти у 24-х іграх. До слова, Циганков може залишити Жирону вже найближчого літа.