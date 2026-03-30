З ким збірна України гратиме у 2026 році?

  • Товариський матч проти Албанії може стати останнім у кар'єри Сергія Реброва в збірній. Спаринг у Валенсії розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом.
  • У червні на збірну чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
  • Там українці гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.