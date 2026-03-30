Україна та Албанія у вівторок, 31 березня, зіграють товариський матч. Команди зустрінуться у Валенсії після того, як втратили шанс потрапити на ЧС-2026.
Тому, на жаль, поєдинок носитиме статус товариського матчу. Албанія також програла свій півфінальний матч плей-оф відбору на Мундіаль, вилетівши від Польщі, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Україна – Албанія?
Тим не менше, наша національна збірна завжди привертає найбільше уваги серед футбольної спільноти. Матч Україна – Албанія онлайн можна буде переглянути на території нашої країни.
Офіційним транслятором матчів збірної України є компанія Megogo. Саме вона покаже гру проти Албанії в прямому ефірі. Ба більше, зустріч можна буде переглянути безкоштовно.
Трансляція матчу Україна – Албанія запланована на телеканалі "Megogo Спорт", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах. Крім того, перегляд гри також буде доступний на ОТТ-платформі Megogo, але за передплатами "Оптимальна", "MEGOPACK" та "Спорт".
Коментаторами зустрічі будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Крім того, о 20:15 стартує аналітична студія до матчу, тоді як стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що Україна втратила шанс відправитись на чемпіонат світу-2026 після поразки від Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації (1:3). Головним героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, на рахунку якого хет-трик.
З ким збірна України гратиме у 2026 році?
- Товариський матч проти Албанії може стати останнім у кар'єри Сергія Реброва в збірній. Спаринг у Валенсії розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом.
- У червні на збірну чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там українці гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.