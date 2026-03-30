Україна – Албанія: о котрій годині дивитися товариський матч

Збірна України провалила завдання виходу на чемпіонат світу-2026. У півфіналі раунду плей-оф кваліфікації наша команда поступилась Швеції (1:3)

Тепер же на нашу збірну чекає товариський матч наприкінці березня. У наступній грі команда Реброва зіграє проти збірної Албанії, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудеться матч Україна – Албанія?

Гра буде номінально домашньою для збірної України. Проте через воєнний стан "синьо-жовті" не мають змоги приймати опонентів на своїй териорії.

Тому спаринг з албанцями відбудеться у іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте. Матч розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом.

В Україні поєдинок буде показаний наживо. Безкоштовно його можна буде переглянути на каналі "Megogo Спорт" в ефірі Т2 та кабельних мережах. Крім цього, матч Україна – Албанія онлайн буде доступний на ОТТ-платформі Megogo.

Зазначимо, що албанці також не змогли здобути результат у відборі на чемпіонат світу. У півфіналі плей-оф підопічні Сілвіньо поступились Польщі (1:2).

Чого чекати від збірної України у 2026 році?