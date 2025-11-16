Не поїхав у збірну через травму: топгравець зіграв за Динамо в день матчу України проти Ісландії

Збірна України з футболу не зможе розраховувати на кількох важливих гравців у вирішальному матчі відбору на ЧС-2026. Проте деякі травми викликають питання у вболівальників.

Вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть заключну зустріч групової стадії кваліфікації. Суперником нашої збірної стане Ісландія, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026

Чому не грає Бражко?

Трохи більше тижня тому стало відомо, що Володимир Бражко не допоможе збірній України у листопадових матчах. Футболіст був викликаний Сергієм Ребровим, але через травму не поїхав у розташування команди.

Проте фанати звернули увагу, що в день матчу збірної проти ісландців Бражко вже потрапив у стартовий склад Динамо. 16 листопада Володимир зіграв з перших хвилин у спарингу проти Епіцентру.

Кияни виграли з рахунком 2:1. Зрештою є ймовірність, що Бражко ще не готовий для офіційних матчів і повернення у спарингу – це лише перший етап на шляху повного повернення.

При цьому перед міжнародною перервою Володимир пропустив два матчі Динамо – проти Зріньски в Лізі конференцій та ЛНЗ в УПЛ. Загалом у цьому сезоні Бражко оформив два голи у 21-му матчі за "біло-синіх".

Які шанси у збірної України вийти на ЧС-2026?